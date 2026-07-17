La festa major de Can Gonteres omplirà el barri d'activitats durant tot el cap de setmana

Can Gonteres enceta aquest divendres 17 de juliol la seva festa major, que fins diumenge omplirà la plaça del Pi d'activitats per a tots els públics. Música, àpats populars, propostes infantils, esport i actes tradicionals formen part d'una programació pensada perquè veïns i visitants gaudeixin de tres dies de celebració.
L’inici serà aquest vespre (21 hores) amb una botifarrada popular, seguida del concert del grup Rec Play, especialitzat en versions de pop espanyol i rumba dels anys vuitanta, noranta i 2000. La primera nit de festa acabarà amb una sessió de DJ.
Dissabte, l’activitat començarà ben d’hora amb una caminada popular que inclourà una visita a l’interior de l’ermita de Can Boada i al dipòsit d’aigües Can Boada 1943. En acabar el recorregut, a les 10 hores, els participants recuperaran forces amb un esmorzar abans de tornar a la plaça del Pi. La jornada combinarà activitats esportives, familiars i musicals. A partir de les 17.30 hores se servirà orxata amb fartons i, mitja hora més tard, el pallasso Perruquí protagonitzarà les activitats infantils. A les 19 hores arribaran les exhibicions de zumba, gimnàstica suau i fitball. El vespre oferirà un sopar popular (21 hores), abans del concert de l’orquestra Sabor Sabor, el tradicional rom cremat i una sessió de DJ.
La cloenda arribarà diumenge amb una jornada plena d’activitats. El torneig de petanca obrirà la programació a les 9 hores, seguit d’una xocolatada amb melindros i de la tradicional "recerca d’ous". A les 12 hores tindrà lloc l’homenatge a la gent gran amb el Mag Joel, mentre que la festa de l’escuma posarà el punt final a la celebració.