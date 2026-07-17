El PSC reclama més actuacions per aturar l'incivisme i la inseguretat

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha denunciat un augment de la inseguretat i l’incivisme als carrers de Terrassa. En una roda de premsa a la frontera entre els barris de Sant Pere Nord i Ègara, l’alcaldable socialista Javier García ha alertat que els conflictes i les queixes veïnals s’han donat de forma “més reiterada que fa uns mesos i uns anys”. “Quan parlem amb les associacions de veïns, tothom coincideix que aquests problemes a l’espai públic han anat augmentant”, ha insistit.
Aquesta problemàtica, ha apuntat Garcia, té dos vessants: l’incivisme i la inseguretat. En el cas de la primera, “està molt focalitzada en els mesos d’estiu”, una època de l’any en la qual els ciutadans solen fer més vida al carrer a causa de la calor, i que “a vegades és un problema garantir aquesta convivència entre les persones que volen fer ús de l’espai públic i les que volen descansar”. Tot i això, ha comentat que “cal actuar” i ha denunciat que l’Ajuntament, tot i tenir “els serveis municipals necessaris” per fer-ho, no ho fa. “A Les Arenes ens comentaven que, quan [els veïns] truquen a la policia per dir que hi ha moltes persones al carrer que no els deixen descansar, no va ningú”, ha exemplificat el socialista.
Per altra banda, pel que fa a la inseguretat, el PSC identifica les ocupacions conflictives i la delinqüència multireincident com els principals factors desestabilitzants dels barris terrassencs. També ha denunciat inacció per part del consistori per acabar de soca-rel amb aquesta problemàtica. “El govern municipal ha de donar resposta a aquest problema perquè té les eines per fer-ho a partir de les últimes reformes legislatives”, ha recordat García. L'alcaldable socialista ha afirmat que amb les noves lleis aprovades al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, l'Ajuntament pot instar als jutjats a executar desnonaments als habitatges ocupats conflictius i també pot personar-se com a acusació en els casos de les persones multireincidents i "demanar ordres d'allunyament respecte a un barri o la mateixa ciutat".
Les propostes
Per fer front al problema, els socialistes han apuntat a tres vies d’acció. Per una banda, han reclamat que el consistori exerceixi més pressió administrativa a aquells locals que incompleixin de manera sistemàtica la normativa municipal. “Tenim exemples de ciutats veïnes, com l’Hospitalet de Llobregat, on s’ha implementat el ‘pla Nautilus’ i ha funcionat”, ha destacat García. En aquest sentit, ha admès que el consistori terrassenc va fer un intent al barri de Sant Pere Nord, però "a les dues o tres setmanes van tornar a obrir" i, per tant, "no va funcionar". Aquesta pressió, a més, segons Javier García, no ha de ser només policial, sinó que també ha d'implicar altres àrees i serveis municipals per tal d'"imposar les sancions i les denúncies que corresponguin".
També ha posat èmfasi en l’impuls del pla director de càmeres de videovigilància, una iniciativa que ha titllat de "paper mullat" perquè "no s’estan instal·lant càmeres com creiem que s’hauria de fer”, ha dit. El socialista ha afirmat que "l'Ajuntament té identificats els punts calents on es generen més problemes", els quals, en gran part, són places públiques, i l'ha instat a dur a terme una instal·lació a gran escala d'aquests aparells de videovigilància. "Les càmeres són un bon instrument com a mesura de dissuasió per aquestes persones que volen generar problemes, però sobretot serveixen per identificar els infractors", ha subratllat.
Per últim, per atacar la problemàtica a llarg termini, Javier García ha proposat l'increment dels educadors socials que hi ha als carrers de la ciutat. "Si no anem a l'arrel i si no implantem mesures preventives per evitar aquests problemes, continuarem tenint-los", ha afirmat, i ha afegit que "cal crear més equips d'educadors socials que generin confiança en els joves i que puguin exercir un rol de lideratge" per poder mantenir l'ordre social als barris.
Amb tot, el PSC ha estès la mà al govern municipal per tal d'aprovar propostes que s'adrecin a solucionar aquesta problemàtica. "No podem permetre que aquests problemes es cronifiquin i creiem que cal actuar amb contundència", ha insistit García.