Terrassa revisa les mesures del Pla Alfa davant l'alt risc d'incendi forestal

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha encapçalat aquest matí una reunió per fer el seguiment de l'evolució del Pla Alfa i avaluar l'estat de les zones forestals del municipi. La trobada de coordinació s'ha celebrat en un context d'elevat perill d'incendi forestal que afecta actualment bona part del territori català. Actualment el municipi es troba en nivell 4, en un context marcat per l'elevat risc d'incendi forestal que afecta bona part de Catalunya que fa que el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac es mantingui tancat.
A la sessió de treball també hi han pres part la regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón, i el tinent d'alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona. Durant la trobada s'han revisat les mesures de prevenció, vigilància i coordinació que ja s'han activat al terme municipal. També s'ha fet balanç de les restriccions i les recomanacions derivades de l'episodi meteorològic actual, marcat clarament per les altes temperatures, la baixa humitat i un fort estrès hídric acumulat a la massa forestal.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la baixada de les temperatures d'aquest cap de setmana serà només una breu treva. A partir de dilluns i, sobretot, cap a dimarts i dimecres, s'espera un nou repunt de la calor que podria fer que els termòmetres s'acostin als 40 graus a Terrassa i a bona part del Vallès Occidental.
Reforç de la vigilància
L'Ajuntament manté un control constant sobre l'evolució del risc d'incendi als boscos de l'entorn de la ciutat. En aquest sentit, el consistori ha reforçat la coordinació amb els diferents serveis d'emergència per assegurar la protecció del medi natural i garantir en tot moment la seguretat de la ciutadania.