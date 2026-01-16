Cap de setmana passat per aigua a Terrassa: avisos per intensitat i acumulació de pluja

El temporal de pluja anunciat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) marcarà el cap de setmana a Terrassa. Tant dissabte com diumenge, el Vallès Occidental es troba sota avís de situació meteorològica de perill per acumulació de precipitacions. Així doncs, el cap de setmana podria deixar registres destacables i episodis de pluja intensa en poc temps.
Pel que fa a la intensitat, el Meteocat alerta de la possibilitat que aquest dissabte se superin els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta. A més, la comarca també està en avís per acumulació de pluja durant les dues jornades. En aquest sentit, tant dissabte com diumenge es podrien arribar a registrar fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Aquest volum d’aigua incrementa el risc d’incidències com crescudes sobtades en rieres, acumulacions d’aigua en punts baixos i dificultats en la mobilitat.
A Terrassa, la previsió indica una jornada de dissabte molt passada per aigua, amb precipitacions persistents des de primera hora del matí i que s’intensificaran al llarg del dia. A la tarda i al vespre es podrien produir els moments més actius del temporal. Les temperatures es mantindran suaus per l’època, entre els 7 i els 11 °C, mentre que el vent bufarà moderat.
Diumenge, la pluja no donarà treva a Terrassa i s’espera que els ruixats es mantinguin fins al vespre, amb núvols mitjans i precipitacions intermitents però persistents. Tot i que, en general, es preveu que les quantitats acumulades siguin inferiors a les d’avui, el fet que la pluja s’allargui durant tot el dia pot acabar deixant registres destacables. Les temperatures es mantindran estables, al voltant dels 9 o 10 °C.