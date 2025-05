CercleMón i CIPO sumen esforços per impulsar la inclusió laboral de persones amb discapacitat

CercleMón, la comissió solidària de la patronal Cecot, celebrarà el pròxim dijous 19 de juny, el seu tradicional sopar solidari anual amb l’objectiu d’impulsar el treball com a eina de transformació social i d’inclusió real. Aquest any, els fons recaptats durant l'esdeveniment es destinaran íntegrament a la millora de dels espais del Servei de Medi Natural i Jardineria i de Formació del Centre Especial de Treball de CIPO, una entitat social amb seu a Sabadell que des de fa dècades treballa per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de salut mental.

El sopar solidari tindrà lloc a la Masia La Tartana de Matadepera, i s’ha concebut en un format còctel relacional, que combinarà la solidaritat amb la creació de xarxes professionals i l’entreteniment. L’esdeveniment comptarà amb música en directe, oferint als assistents una vetllada on compartir, col·laborar i generar sinergies amb propòsit.

El projecte de CIPO contempla la creació d’un espai més eficient i adaptat, amb capacitat per acollir nous perfils professionals, millorant tant la qualitat del servei com les possibilitats reals de formació, ocupació i integració en el mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Un projecte estratègic que connecta plenament amb els valors de la Cecot, que com a patronal defensa el paper del treball com a pilar fonamental de la inclusió i la igualtat d’oportunitats.

"És un honor que el nostre projecte rebi el suport de CercleMón i que des de la patronal s'aposti per un mercat laboral inclusiu, divers i igualitari i es posi el paper que juga el tercer sector en la dinamització de l'economia", ha expressat Jordi Garcia, gerent de CIPO. Un dels principals objectius de CIPO és cercar aliances en el sector empresarial per potenciar la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat laboral ordinari i aquest sopar és una gran oportunitat donar visibilitat a aquesta necessitat i a la situació del col·lectiu, ha destacat Garcia.

“Amb aquest sopar volem enviar un missatge clar: la responsabilitat social no és només filantropia, és també generar oportunitats reals des de l’activitat econòmica. És una crida a sumar esforços i construir una societat més justa i inclusiva des del món de l’empresa”, afirma Marta Sànchez, presidenta de CercleMón. Des de la seva fundació, CercleMón ha impulsat nombroses iniciatives solidàries que connecten el teixit empresarial amb el compromís social: des del Projecte de Salut Dental i Visual, fins al Torneig de Pàdel Solidari, passant pel suport a entitats com Creu Roja, Mua Solidaris, Avan, Farma Mundi, Amics de la Gent Gran, AIERaval o la Fundació Busquets.