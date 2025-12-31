Terrassa

Preus: què s’encareix i què no el 2026?

Les previsions apunten a una desacceleració econòmica, amb un creixement del PIB del 2,0% i un consum familiar més contingut (2,3%), però la pressió sobre els pressupostos domèstics persistirà

  • El preu de la cistella de la compra trigarà en moderar-se -
  • Una usuària agafant l'autobús -
  • El rebut de l'aigua, congelat el 2026 a Terrassa
  • Zona blava a Terrassa -
  • Una cambrera en un bar
  • Una persona consultant els preus en un web immobiliari -

Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 09:00

Les previsions per al 2026 dibuixen un escenari de creixement més lent, amb un augment del PIB del 2,0% i un consum familiar que es moderarà fins al 2,3%. Ara bé,
la pressió sobre les llars no desapareixerà: el cost dels aliments i de l’habitatge continuarà condicionant els pressupostos domèstics. A Terrassa, impostos i taxes s’actualitzen un 2,5%, lleugerament per sota de l’IPC, però es congelen les tarifes de l’autobús urbà i el rebut de l’aigua.

1. Aliments: on ens rascarem la butxaca?

La moderació dels preus trigarà a notar-se a les prestatgeries

La cistella de la compra encara no té un pronòstic clar per a l’any que entra. Però el 2025 s’ha tancat amb una “acceleració” del cost d’anar al supermercat. Segons
l’INE, al novembre els ous es van encarir un 30%, seguits per la carn de vedella (15,6%) i la fruita (9,1%). Aquesta realitat suggereix que la moderació de preus trigarà a notar-se a les prestatgeries dels supermercats i mantindrà la pressió sobre les economies domèstiques.

2. Habitatge: lloguers i hipoteques

El gran maldecap dels ciutadans

El mercat coincideix a preveure que els preus de l’habitatge continuaran pujant. L’índex de l’INE per revisar els lloguers va créixer un 2,9% al novembre i es manté a l’alça, seguint el ritme de la inflació. Pel que fa a les hipoteques variables, l’Euríbor ha tancat el desembre en el 2,27%, el nivell més alt des del mes de març. Es preveu una pujada dels preus de compravenda d’entre el 3% i el 10%.

 

  • Un jove consultant els preus en un web immobiliari

3. Transport públic: autobusos i trens

La T-25 mantindrà el preu bonificat de 10,85 euros

Terrassa congela les tarifes del bus i manté la rebaixa de la T-25, per l’aportació del 20% municipal i de l'estatal. Els títols de l’ATM s’encareixen un 3,5%, però es manté la bonificació del 50% als abonaments recurrents, mentre Rodalies conserva la tarifa plana de 20 euros. El taxi puja un 2,19%.

 

  • Una usuària agafant l`autobús

4. Vehicle privat: zona blava i peatges

El preu de conduir

En l’àmbit del vehicle privat, el peatge del tram Terrassa-Sant Cugat de la C-16 s’encareix fins als 3,19 euros i la zona blava a la ciutat puja un 2,5%. Uns costos que hauran de conviure amb el recent repunt del preu del petroli Brent.

 

  • Zona blava a Terrassa

5. Subministraments: llum i aigua

Respir en dos rebuts domèstics clau

Malgrat l’augment dels peatges i càrrecs regulats, es preveu que la factura de la llum baixi el 2026 gràcies a la caiguda del preu de l’energia als mercats majoristes. Pel que fa a Terrassa, el 2026 es congela el preu del rebut de l’aigua (Taigua) segons l’acord del govern municipal amb el PSC, tot i l’actualització del 2,5%, per sota l’IPC, d’altres impostos i taxes municipals, com l’IBI.

 

  • El rebut de l'aigua, congelat el 2026 a Terrassa

6. Renda: i què passa amb els sous?

L’Estat negocia amb els agents socials

El salari mínim interprofessional (SMI) començarà el 2026 amb la mateixa quantitat del 2025, 1.184 euros mensuals, mentre l’Estat negocia amb els agents socials el nou increment, possiblement del 3%. Els funcionaris també veuran millorada la nòmina, fins a un 2% més.

 

  • Una cambrera en un bar

