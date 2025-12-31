Preus: què s’encareix i què no el 2026?

Les previsions per al 2026 dibuixen un escenari de creixement més lent, amb un augment del PIB del 2,0% i un consum familiar que es moderarà fins al 2,3%. Ara bé,
la pressió sobre les llars no desapareixerà: el cost dels aliments i de l’habitatge continuarà condicionant els pressupostos domèstics. A Terrassa, impostos i taxes s’actualitzen un 2,5%, lleugerament per sota de l’IPC, però es congelen les tarifes de l’autobús urbà i el rebut de l’aigua.
1. Aliments: on ens rascarem la butxaca?
La moderació dels preus trigarà a notar-se a les prestatgeries
La cistella de la compra encara no té un pronòstic clar per a l’any que entra. Però el 2025 s’ha tancat amb una “acceleració” del cost d’anar al supermercat. Segons
l’INE, al novembre els ous es van encarir un 30%, seguits per la carn de vedella (15,6%) i la fruita (9,1%). Aquesta realitat suggereix que la moderació de preus trigarà a notar-se a les prestatgeries dels supermercats i mantindrà la pressió sobre les economies domèstiques.
2. Habitatge: lloguers i hipoteques
El gran maldecap dels ciutadans
El mercat coincideix a preveure que els preus de l’habitatge continuaran pujant. L’índex de l’INE per revisar els lloguers va créixer un 2,9% al novembre i es manté a l’alça, seguint el ritme de la inflació. Pel que fa a les hipoteques variables, l’Euríbor ha tancat el desembre en el 2,27%, el nivell més alt des del mes de març. Es preveu una pujada dels preus de compravenda d’entre el 3% i el 10%.
3. Transport públic: autobusos i trens
La T-25 mantindrà el preu bonificat de 10,85 euros
Terrassa congela les tarifes del bus i manté la rebaixa de la T-25, per l’aportació del 20% municipal i de l'estatal. Els títols de l’ATM s’encareixen un 3,5%, però es manté la bonificació del 50% als abonaments recurrents, mentre Rodalies conserva la tarifa plana de 20 euros. El taxi puja un 2,19%.
4. Vehicle privat: zona blava i peatges
El preu de conduir
En l’àmbit del vehicle privat, el peatge del tram Terrassa-Sant Cugat de la C-16 s’encareix fins als 3,19 euros i la zona blava a la ciutat puja un 2,5%. Uns costos que hauran de conviure amb el recent repunt del preu del petroli Brent.
5. Subministraments: llum i aigua
Respir en dos rebuts domèstics clau
Malgrat l’augment dels peatges i càrrecs regulats, es preveu que la factura de la llum baixi el 2026 gràcies a la caiguda del preu de l’energia als mercats majoristes. Pel que fa a Terrassa, el 2026 es congela el preu del rebut de l’aigua (Taigua) segons l’acord del govern municipal amb el PSC, tot i l’actualització del 2,5%, per sota l’IPC, d’altres impostos i taxes municipals, com l’IBI.
6. Renda: i què passa amb els sous?
L’Estat negocia amb els agents socials
El salari mínim interprofessional (SMI) començarà el 2026 amb la mateixa quantitat del 2025, 1.184 euros mensuals, mentre l’Estat negocia amb els agents socials el nou increment, possiblement del 3%. Els funcionaris també veuran millorada la nòmina, fins a un 2% més.