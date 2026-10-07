Cerquen voluntaris per reforçar la inclusió

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Terrassa busca voluntaris per participar en tres programes educatius que es desenvoluparan durant els propers mesos. Les iniciatives, impulsades per l’Ajuntament i el Departament d’Educació, tenen com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social.
Els tres programes són Lecxit, Català Oral per a Famílies i Mentoria Socioeducativa. El primer està destinat a fomentar la lectura entre els infants. Les persones voluntàries faran sessions individuals de lectura un cop per setmana, entre novembre i maig, en escoles i biblioteques de la ciutat. No cal tenir experiència prèvia, sinó ganes d’ajudar i interès per la lectura.
El programa Català Oral per a Famílies ofereix espais de conversa perquè les famílies puguin practicar i millorar el seu català oral. Els voluntaris conversaran amb els participants en un ambient proper i segur. Les activitats es faran en una vintena de centres educatius de la ciutat.
Per últim, la Mentoria Socioeducativa acompanya adolescents que poden estar en risc d’abandonar els estudis. Els voluntaris actuaran com a mentors, amb trobades setmanals per oferir suport emocional, orientació i motivació per continuar estudiant.
Els voluntaris dels tres projectes rebran formació abans de començar i comptaran amb suport durant tot el procés. Les inscripcions es poden fer al web municipal.
El Pla Educatiu d’Entorn funciona a la ciutat des de fa 20 anys i treballa per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat i construir una societat més inclusiva i cohesionada.