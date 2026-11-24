El cicle de converses "Dijous de Mútua" tancarà l’edició d’aquest any el pròxim dijous 26 de novembre amb una sessió dedicada al Document de Voluntats Anticipades (DVA). La xerrada anirà a càrrec de Marta Pujolar, treballadora social sanitària de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), que explicarà la finalitat d’aquest document, els requisits per formalitzar-lo i les possibilitats que ofereix.
El DVA permet deixar constància per escrit de com vol ser atesa una persona en cas que, en algun moment, no pugui expressar la seva voluntat. Es tracta d’una eina que guanya presència entre la ciutadania. A Catalunya, a finals del 2025 hi havia més de 240.000 documents registrats. Durant aquell any se’n van formalitzar més de 52.000, un 52% més que l’exercici anterior.
Durant la conversa, Pujolar abordarà la importància de reflexionar sobre les preferències personals en matèria de salut i compartir-les amb les persones de confiança. També explicarà el paper dels professionals sanitaris en el procés d’elaboració i la conveniència de designar una persona representant que pugui transmetre aquestes voluntats a l’equip assistencial.
La sessió també servirà per aclarir en quines circumstàncies es pot utilitzar el document, qui el pot formalitzar i quines decisions sobre l’atenció sanitària s’hi poden incloure. A més, s’hi tractarà la possibilitat de modificar-lo o anul·lar-lo i de registrar-lo perquè els professionals sanitaris el puguin consultar quan sigui necessari.
La trobada posarà punt final a una edició que ha comptat amb set converses des del març. Al llarg de l’any, el cicle ha abordat qüestions com les síndromes de sensibilitat central, l’atenció centrada en la persona amb diversitat funcional, la humanització sanitària, l’apnea del son, l’estigma de les malalties mentals i el peu diabètic.
Com en les darreres edicions, les sessions s’han plantejat com una conversa entre un professional de MútuaTerrassa i un periodista, en format de videopòdcast. La darrera trobada tindrà lloc a les 19 hores i es podrà seguir en directe a través dels canals d’Instagram i YouTube de l’entitat.