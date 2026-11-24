Més d’una vintena d’experts de diversos centres sanitaris participaran aquest dijous, 26 de novembre, en la quarta edició de les jornades multidisciplinàries d’actualització del Programa d’Optimització de l’Ús dels Antimicrobians (PROA), que tindran lloc a MútuaTerrassa. La trobada vol compartir coneixement i experiències entre professionals per millorar l’ús dels antimicrobians i contribuir a frenar la propagació de microorganismes resistents als medicaments.
La iniciativa està impulsada pels serveis de Malalties Infeccioses i de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), juntament amb el servei de Microbiologia de CatLab. La jornada coincideix amb la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la Resistència als Antimicrobians, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) entre el 18 i el 24 de novembre. Enguany, la campanya porta per lema "Una sola salut, una sola acció: previnguem la RAM ara".
El programa s’estructurarà en quatre taules rodones. La primera, titulada "Mitos y leyendas en PROA", començarà a les 10 hores i comptarà amb la participació de Laura Cañadell, coordinadora cientificotècnica del Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN) a Catalunya, que abordarà algunes de les creences encara esteses sobre l’ús dels antimicrobians.
Les sessions següents se centraran en les infeccions especialment difícils de tractar, dues controvèrsies d’actualitat i la resolució de tres casos clínics en un format pràctic. La darrera taula posarà el focus en l’ús dels antimicrobians en poblacions especials. Totes les sessions comptaran amb moderadors i diversos ponents, i acabaran amb un debat entre els participants.
A banda dels professionals de MútuaTerrassa i CatLab, hi prendran part especialistes de centres com els hospitals de Sant Pau, Parc Taulí, del Mar, Vall d’Hebron, Bellvitge i Sant Joan de Déu de Martorell. També hi haurà representació del PRAN a Catalunya i de l’Hospital Universitario Virgen de Valme, de Sevilla.
La coordinació de les jornades anirà a càrrec d’Esther Calbo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’HUMT; Jordi Nicolás, cap del Servei de Farmàcia Hospitalària, i Lucía Boix, adjunta de Malalties Infeccioses i coordinadora del PROA hospitalari.
Els tres professionals formen part del grup PROA de MútuaTerrassa, integrat per una desena d’especialistes de diferents disciplines. L’equip treballa per promoure l’ús racional dels antimicrobians tant a l’hospital com a la seva àrea d’influència, mitjançant la coordinació entre els diferents àmbits assistencials.