L’Hospital Universitari de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), va ser reconegut aquest dilluns per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) pels seus bons resultats en efectivitat de l’atenció hospitalària. El centre terrassenc va rebre un dels premis de la Central de Resultats 2026, que distingeixen les bones pràctiques assistencials de 13 centres sanitaris catalans a partir de l’avaluació de 39 indicadors.
El CST comparteix el reconeixement amb l’Hospital del Mar – Hospital de l’Esperança i la Fundació Hospitalàries Barcelona (antic Hospital Sant Rafael). El guardó es va lliurar en el marc de la jornada anual de la Central de Resultats, celebrada a L’Auditori L’Illa. En representació del consorci, el van recollir Rosa Borrallo, directora de l’Àmbit Mèdic; Montse Ureña, directora de l’Àmbit d’Atenció Primària, i Eva Falcó, infermera de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca.
Un dels aspectes en què destaca el CST, diu l’AQuAS, és l'atenció a les persones amb insuficiència cardíaca, concretament pel que fa als reingressos i la mortalitat durant els 30 dies posteriors a l'atenció hospitalària. La doctora Eva Martínez Callaghan, metgessa adjunta de Medicina Interna i membre de l'equip de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca, atribueix els resultats a un model de treball basat en tres eixos: "Un treball en equip amb visites multidisciplinàries i coordinació amb Atenció Primària, on tenim referents de tots els CAPs de la nostra àrea; una elaboració d’un pla funcional consensuat que defineix funcions i circuits per poder anar tots a una; i una formació continuada i compartida amb tot l’equip i la resta de professionals d’Atenció Primària i hospitalària".
Més indicadors per avaluar el sistema
Els premis s'emmarquen en l'actualització de la Central de Resultats, l'eina de l'AQuAS que permet analitzar la qualitat, l'eficiència i els resultats en salut dels centres sanitaris catalans. En aquesta edició, s'ha ampliat un 20% el nombre d'indicadors, amb noves dades sobre hospitalització en salut mental i addiccions, així com informació sobre l'estat de salut de la població desglossada per sexe, edat, territori i nivell socioeconòmic.
Una altra de les novetats és la incorporació de les 30 noves Àrees Integrades de Salut (AIS), que agrupen en un mateix territori els diferents àmbits assistencials i els serveis socials municipals, amb l'atenció primària i comunitària com a eix central. Segons l'AQuAS, aquesta informació ha de permetre identificar desigualtats territorials, diferències en l'accés als serveis i el grau de coordinació entre recursos.
La consellera de Salut, Olga Pané, va defensar la utilitat d'aquestes dades per identificar les pràctiques que ofereixen millors resultats i compartir-les amb altres centres perquè les puguin incorporar. La Central de Resultats també permet fer una radiografia global d'un sistema sanitari que manté bons indicadors de longevitat, prevenció i seguiment de la cronicitat, mentre avança cap a models d'atenció més comunitaris i domiciliaris.