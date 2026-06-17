Colònies Ca n’Anglada, premi Joves X Terrassa

El Grup de Colònies Ca n’Anglada va guanyar aquest dimarts passat la 29a edició del Premi Joves X Terrassa, organitzat pel Rotary Club, i va endur-se la dotació principal de 3.000 euros. El jurat va reconèixer el seu projecte de colònies d’estiu per ser “un model d’integració, igualtat i transmissió de valors positius”.
La iniciativa està liderada per joves voluntaris i s’adreça a infants que, gràcies a les beques, poden gaudir d’unes estades a la natura. Durant l’acte, la secretària del Rotary, Mariona Viguès, va llegir el veredicte que també atorgava un accèssit de 1.500 euros a l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) pel seu projecte “Creixem junts, construïm futurs”. Els representants de les dues entitats guardonades van exposar les seves propostes davant del públic assistent. Per part de Ca n’Anglada hi van intervenir Toni Cazorla i Maria de la Torre, mentre que Lorena Moreno i María Rosa Sanz Ruiz ho van fer en nom d’ACAU.
Durant l’acte, el tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Joan Salvador, va posar en valor els anys de trajectòria del guardó i el fet que el projecte guanyador porti més de 60 anys en marxa, i va subratllar la importància d’apostar per la inclusió. Per la seva banda, el representant de CaixaBank, Rafa Cazorla, va destacar el pes d’aquests projectes i va recordar que l’Obra Social de l’entitat ha destinat uns 150.000 euros en ajudes a Terrassa en el darrer any.
Des del Rotary Club, l’anterior president, Santi Rius, va centrar el seu discurs a agrair el compromís dels joves participants, remarcant que “el seu talent, dedicació i esforç” són fonamentals per fer de Terrassa una ciutat “més cohesionada, solidària i humana”.