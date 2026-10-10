VÍDEO | L’emotiva petició de mà d’un terrassenc al concert d’Oques Grasses que ha fet esclatar les xarxes

Els concerts de comiat d’Oques Grasses estan deixant imatges per al record. Una de les més especials l’ha protagonitzat Brian Giner, conegut a Terrassa per la seva tasca de conscienciació contra l’assetjament escolar, que ha aprofitat la segona actuació del grup a l’Estadi Olímpic Lluís Companys per demanar matrimoni a la seva parella, Marina Jiménez.
En ple concert i mentre sonaven els acords de la cèlebre i romàntica cançó "Sort de tu", Giner va agenollar-se per demanar matrimoni a la seva parella després de cinc anys de relació. La resposta va ser un contundent “sí” enmig de l’ovació i l’emoció de tots els assistents que els envoltaven.
L'escena, enregistrada en vídeo, no ha trigat a córrer com la pólvora per les plataformes digitals. La publicació a Instagram frega ja les 800.000 visualitzacions i acumula desenes de milers de reaccions, mentre que a TikTok el moment també s'ha viralitzat superant les 350.000 reproduccions.
Malgrat l'allau aclaparadora de felicitacions, la parella també ha hagut de sortir al pas d'alguns comentaris despectius sorgits a la xarxa. En un comunicat posterior, tots dos han volgut restar importància a les crítiques per centrar-se en l'afecte rebut: han remarcat que la intenció de compartir el moment era guardar un record personal i compartir la seva felicitat, agraint de tot cor les mostres d'estima de la immensa majoria d'usuaris.
Una veu de referència a Terrassa
La figura de Brian Giner no és desconeguda a la ciutat. L'egarenc s'ha convertit en un referent de la lluita contra l'assetjament escolar a la ciutat i arreu del país. Després d’haver patit "bullying" durant dotze anys al llarg de la seva infantesa i joventut, ha convertit la seva experiència personal en un motor pedagògic i social.
Integrador social, vetllador escolar i escriptor d'obres com "Golpeado, pero no derrotado", Giner és també secretari de l'associació Trencats, entitat dedicada a assessorar i donar suport a famílies i víctimes d'assetjament a les aules.