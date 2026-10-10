Miki Núñez i The Tyets convertiran en cançó l'homenatge improvisat a Raquel Sans a "La Travessa"

Una improvisació televisiva acabarà convertint-se en una cançó real. Miki Núñez i The Tyets estrenaran el pròxim 16 d’octubre "RAQUEL SANS", un tema dedicat a la periodista i presentadora del Telenotícies Vespre dels caps de setmana. La idea va sorgir durant la gravació del segon capítol de "La Travessa", el concurs d’aventures de TV3 conduït per Laura Escanes, en què tots tres artistes participen com a concursants.
Els músics han anunciat la novetat a través d’una publicació conjunta a Instagram, en què han compartit diverses imatges del procés de gravació i han recuperat el moment en què van començar a improvisar la cançó davant de la mateixa Sans. "Hem crescut tots amb la teva veu. La Travessa ens ha donat moltíssimes coses bones. Una d’elles, aquesta cançó que no podem deixar de cantar", han escrit. La dedicatòria del tema és clara: "A la veu que ens ha vist créixer".
La periodista, visiblement avergonyida durant aquella improvisació, va rebre amb sorpresa l’homenatge dels seus companys de programa. La cançó vol reconèixer la trajectòria de Sans al capdavant dels informatius de TV3, una de les veus més reconegudes de la televisió catalana.
La publicació també mostra Laura Escanes durant la gravació del tema. La presentadora ja havia protagonitzat una col·laboració musical amb Miki Núñez en les campanades de TV3. Ara, la complicitat sorgida durant el rodatge de "La Travessa" es transformarà en una cançó que veurà la llum el 16 d’octubre.