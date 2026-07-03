Com viure la Festa Major de Terrassa en família

Normalment, quan es pensa en la Festa Major, el primer que ve al cap són els concerts, les actuacions de cultura popular i pregó. Tot i això, les festes de la ciutat també tenen activitats pensades per als infants, més reposades però igualment divertides. Aquestes són les 10 activitats familiars amb les que gaudir amb els nens i nenes durant aquest frenètic cap de setmana.
1. Fira d’atraccions
Una vista immillorable de la ciutat. Això és el que ofereix la sínia de 32 metres, la més alta de catalunya, que està ubicada al tram final de la Rambla d’Ègara i que ja està disponible per a tots els públics. Al seu voltant, i també a latres punts de la ciutat, hi ha un grapat d’atraccions de fira que segur que posen rialles i somriures a les cares dels infants. I serà per a tots els nens i nenes, també els més sensibles als sorolls forts, ja que de 18 a 19 hores de dissabte i diumenge es durà a terme una hora tranquil·la.
2. Correfoc infantil
La cultura popular és un pilar fonamental de la celebració de la ciutat, i les colles de diables i de foc de Terrassa són nombroses. Per tal d’ensenyar als seus joves diablons el funcionament d’un correfoc alhora que mostren amb orgull a la resta de la ciutat com de bojos pel foc estan els seus infants, les colles de la ciutat organitzen diumenge a les 21:30 hores el correfoc infantil, que surt des de l’Escola Pia i arriba al Raval de Montserrat.
3. Pedalada Popular
Hi ha infants que necessiten moure’s molt per passar-s’ho bé. La Pedalada popular és ideal per a aquelles famílies que vulguin combinar l’esport amb la Festa Major. S’efectuarà un recorregut de 6 quilòmetres i la comitiva ciclista sortirà a les 10 del matí de dissabte des de la plaça de Ricard Camí. Es podria dir que és el Tour de Terrassa, un repte més petit, però també més familiar, inclusiu i que fomenta el bon hàbit de moure’s de manera sostenible per la ciutat. Els cascs i les bicis de pedals són obligatoris pels menors de 16 anys.
4. Trenet de Vallparadís
Un dels clàssics. El Club Ferroviari de Vallparadís treurà els seus millors trens a escala per fer un volt amb els més petits de la casa. D’11 a 13:30 del matí i de 16:30 a 18 de la tarda de dissabte a dilluns, tothom qui vulgui podrà sentir-se un gegant i pujar sobre, literalment, el sostre d’un tren. Tot i això, no badeu! Les cues solen ser llargues tot i que els trenets siguin molt més puntuals que els de RENFE.
5. Tastet Lúdic
T’imagines una plaça plena de taules, daus, fitxes i somriures? Una de les propostes més originals i accessibles de la Festa Major. Durant la tarda d’avui, la plaça es transforma en un espai de joc obert per a totes les edats, on hi pots provar jocs de taula moderns, descobrir nous reptes i compartir partides amb la família i els amics. No cal experiència ni inscripció, només ganes de jugar. Hi haurà dinamitzadors del Club Stas Tarat que explicaran les regles i ajudaran a triar el joc que més s’escaigui. És una oportunitat perfecta per desconnectar de pantalles, fer comunitat i recuperar el plaer del joc cara a cara. Ideal per a famílies amb infants de totes les edats, però també per a adults que vulguin passar una bona estona.
6. Degustacions esportives
Diverses entitats i clubs esportius de la ciutat oferiran als més petits de la casa l’oportunitat de provar les seves especialitats. Hi haurà boxa, muay thai, escalada, moto trial elèctric, korfbal... Tots ells oberts i tots ells pensats per a infants que no tenen experiència en aquestes disciplines esportives. Tampoc cal anar amb cap classe de material des de casa, ja que les entitats proporcionen tot el necessari. Qui sap, potser la Festa Major és el punt d’inici de la història d’un o una futura esportista d’elit terrassenca.
7. Tallers de màgia
Una Festa Major també pot ser màgica si se sap buscar bé. Enguany, seran els mateixos infants els que podran dur a terme un petit treball manual per poder lluir les seves capacitats arcanes a casa. L’activitat, programada diumenge entre les 10 i les 14 del matí, els efectuaran els mags de l’Associació de Màgia i Il·lusionisme.
8. Mural participatiu
Un taller artístic obert, interactiu i colorista. Al parc de Vallparadís hi haurà una gran tela perquè infants i adults puguin plasmar les seves creacions artístiques. L’obra comunitària s’exposarà al Museu de Terrassa fins al 30 de juliol.
9. Cercavila infantil
Un dels factors més importants a una bona Festa Major és la cercavila. Els grans fan la seva dissabte, però a la qual poden participar les noves generacions és a la de dilluns a la tarda, concretament a les 17:30 hores. Gairebé una desena d’entitats de la cultura popular de Terrassa deixen els seus marrecs apropiar-se dels carrers del centre de la ciutat perquè puguin lluir-se.
10. DJ Refrescos
Per clausurar una Festa Major infantil que es preveu molt càlida, no hi ha cap opció millor per als més petits de la casa que una bona sessió de punxa-discos combinada amb una festa d’aigua. La companya Xaxi ens porta en DJ Refrescos, un nom més que il·lustratiu del que es pot esperar dilluns a les 13 hores a les Hortes dels Frares de Vallparadís: música, aigua fresqueta per combatre les altes temperatures i un ambient on grans i petits poden passar una molt bona estona per tancar les festes de la ciutat.