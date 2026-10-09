Comença la renovació de les baranes de la passarel·la de Vinyoles

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà el pròxim dimecres, 14 d’octubre, les obres de reparació de les baranes de la passarel·la de Vinyoles, al barri de Can Boada. L’actuació, que té com a objectiu millorar la seguretat de la infraestructura, comportarà el tancament temporal del pas durant les tres setmanes que es preveu que durin els treballs.
Els treballs tenen un pressupost d’adjudicació de 48.218,50 euros, IVA inclòs. Si es compleix el calendari inicial, els treballs haurien de quedar enllestits a principis de novembre.
La passarel·la travessa la riera del Palau i connecta els barris de Can Boada del Pi i Can Boada Casc Antic. Amb el pas del temps i l’exposició als agents atmosfèrics, les baranes s’han anat deteriorant, fet que ha portat el consistori a impulsar una intervenció per reforçar-ne l’estabilitat i garantir unes condicions de seguretat adequades per als vianants.
Un nou sistema de baranes
Els treballs consistiran a desmuntar les baranes actuals i instal·lar-hi un nou sistema de baranes metàl·liques modulars.
A més, es repicarà el formigó que es trobi en mal estat als punts de fixació, amb la finalitat de garantir una correcta instal·lació dels nous elements.
Per executar les obres amb les condicions de seguretat necessàries, serà imprescindible tancar completament la passarel·la. Segons l’Ajuntament, l’amplada reduïda de l’estructura i la complexitat dels treballs verticals fan incompatible la realització de les tasques amb el pas de vianants.
Itineraris alternatius
Durant el període d’obres, les persones que habitualment utilitzen la passarel·la hauran de desviar-se pels ponts més propers: el de Can Gonteres o el de Can Boada del Pi, en funció del seu destí.
El consistori també preveu prioritzar l’accés provisional de la maquinària i dels equips de treball pel costat nord de la passarel·la, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al trànsit de la ronda de Ponent.