Publiquen les conclusions del procés participatiu del POUM

L’Ajuntament de Terrassa ha fet un pas decisiu en el camí cap a la transformació de la seva ordenació urbana. Des d’ahir, la ciutadania pot consultar al portal web participa.terrassa.cat tota la documentació que recull els resultats de la diagnosi participativa sobre l’estat d’execució i la vigència de l’actual Pla Ordre Urbanístic Municipal (POUM), un procés que s’ha desenvolupat des del gener de 2025.
L’actual POUM, vigent des de l’any 2003, és l’eina bàsica que ha definit el creixement i la planificació de la ciutat durant les darreres dues dècades. Tanmateix, l’evolució econòmica, social i ambiental ha fet indispensable aquesta anàlisi profunda. El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha subratllat que “aquest procés era necessari per analitzar l’adequació del POUM al context actual, així com la capacitat per donar resposta als reptes de futur i els ajustos necessaris per garantir un desenvolupament sostenible, cohesionat i resilient”.
Totes les contribucions, actes i presentacions realitzades s’han sintetitzat en quatre documents finals. Amb aquesta publicació, la fase prèvia d’avaluació entra en la seva recta final. Actualment, els Serveis d’Urbanisme treballen en el document estratègic preliminar, el qual incorporarà les queixes, reptes i necessitats detectades. Aquest document determinarà quins instruments urbanístics o sectorials són els més adequats per donar-hi resposta. La previsió de l’Consistori és presentar aquest document estratègic preliminar, juntament amb les estratègies de futur a seguir, entre finals del 2026 i principis del 2027.