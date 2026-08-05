L’ACA licita per 23,5 milions el sanejament d’aigües a Terrassa

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a concurs la depuradora i el sistema de sanejament de Terrassa per als propers cinc anys, amb un pressupost de 23.550.844,88 euros. L’objectiu és assegurar el tractament de les aigües residuals de la ciutat i dels municipis propers, com Matadepera i Sant Quirze del Vallès que donen servei a l’equivalent de 400.000 habitants. La nova licitació substitueix el contracte actual a Cadagua, que finalitza a finals de 2026.
El procediment, publicat fa pocs dies, preveu una inversió de 17,3 milions d’euros en els primers quatre anys, amb possibilitat d’allargar-lo un any més. La xifra inclou no només l’explotació diària de la planta, sinó també la substitució d’equips obsolets i la reparació d’infraestructures que comencen a donar senyals de desgast, com ara els cargols d’Arquimedes o els intercanviadors de calor de la línia de fangs.
Un dels reptes que haurà d’afrontar l’empresa guanyadora és la gestió del fang deshidratat, que actualment s’emmagatzema en una sitja que presenta problemes estructurals. El plec també posa l’accent en la prevenció de les incrustacions d’estruvita, un mineral que es forma en canonades i equips i que ha provocat obstruccions recurrents en el sistema Anammox, una tecnologia que redueix el nitrogen de l’aigua.
Increment de plantilla i edifici annex
La plantilla destinada al servei s’incrementarà de 15 a 19 treballadors, la qual cosa ha obligat a plantejar una remodelació dels vestidors i el taller, que són insuficients. L’ACA ha previst habilitar un edifici annex ara en desús per ampliar l’espai de manteniment i emmagatzematge.
El procediment de selecció combina criteris tècnics, com el pla d’actuació davant d’incidències, amb criteris econòmics i ambientals, com la incorporació de vehicles elèctrics. Les ofertes s’hauran de presentar abans que finalitzi el termini el 28 de setembre a les 12 hores i la resolució s’espera per a finals d’any.
La licitació permet a l’ACA continuar gestionant el sistema de sanejament de Terrassa mentre es defineix el marc institucional definitiu per a la seva gestió.