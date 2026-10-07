Conferència de Margarita León sobre l'Estat del Benestar

Margarita León, directora de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), pronunciarà aquest dijous a Terrassa una conferència sobre l'Estat del Benestar. La ponència es desenvoluparà a partir de les 19 hores a l'Ateneu Terrassenc, al número 2 del carrer de Sant Quirze. Jordi Armengol presentarà l'acte.
León és catedràtica del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB i doctorada per la London School of Economics (2000). Va ser professora de política social europea a la Universitat de Kent (2004-2010). Ha estat també investigadora postdoctoral Marie Curie a l’Institut Universitari europeu de Florència (2001-2003) i investigadora Ramón i Cajal a l’IGOP (2010-2015).
També ha treballat de professora visitant a la Universitat de Califòrnia a Berkeley (2018) amb una beca Fulbrigth, i a la Universitat d’Oxford (2025).
Les seves principals àrees de recerca són la política social comparada i la reforma de l’Estat del Benestar. Ha publicat en nombrosos llibres i revistes científiques internacionals. La seva obra més recent, de caràcter divulgatiu, és "El arte de pactar. Estado de bienestar, desigualdad y acuerdo social". L’any 2018 va ser guardonada ICREA ACADEMIA per l’excel·lència en investigació.
L’IGOP, centre de recerca de la UAB, té com a objectiu impulsar la recerca , la formació i la transferència social en l’àmbit del govern i les polítiques públiques.