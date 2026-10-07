Crits a la Plaça Vella de Terrassa: "Policia, han mort algú!"

El cos d’una dona de baixa estatura romania tapat amb una manta a tocar de la Catedral del Sant Esperit, a Terrassa Un exemplar de la Santa Bíblia ha estat trobat a pocs metres, amb una nota manuscrita a dins: “La casa dels avis”, s’hi podia llegir. Una dona cridava: “Policia, policia, han mort algú!”. L’agent especial d'homicidis Dolors Ferran i l’inspector Martí han arribat a l'escena. Han colocat una cinta entre un arbre i un fanal, instant els curiosos a allunyar-se d'allà. Però els curiosos eren, en realitat, els més de 30 participants en el T-Crime, un joc pioner creat pels impulsors de Crim i Misteri Terrassa, el festival de novel·la negra organitzat per l’associació Objetivo Más Letras. L’assassinat simulat es va perpetrar l’any 1914.
El primer pas del joc s'ha dut a terme aquest dimecres a la Plaça Vella amb la teatralització de la troballa del cadàver i de les primeres pistes: la Bíblia, el missatge, les tres ganivetades que presentava el cos, el carnet d’obrera del Vapor Aymerich, Amat i Jover que duia al damunt. El document estava a nom d’Elena Segura Avinyó. Era ella de debò? Hi havia unes claus, també, i un recipient amb colònia; semblava de la flor del taronger.
Almudena Almagro, comissària del festival, era l’’agent especial. Els participants en la iniciativa rebran en les properes setmanes la resta de pistes en una investigació criminal que tindrà una durada aproximada d’un mes i que, segons Almagro, estaran relacionades amb l’arquitectura i, en general, la cultura de la Terrassa modernista. Els serveis municipals de Gent Gran i de Joventut han col·laborat amb el festival per aconseguir l’objectiu de Crim i Misteri de promoure una activitat intergeneracional. Els “investigadors” s’han dividit en equips, i en equip hauran de treballar alternant les pistes digitals amb les presencials. Aquest dimecres s'ha presentat el forense a la Plaça Vella. Ha d’enllestir l’informe preceptiu, que rebran els detectius.
Hi havia un cos tapat amb una manta a tocar de la Catedral, i un exemplar de la Bíblia a terra
T-Crime també compta amb la participació de les biblioteques municipals de Terrassa i de “El Trencadís”, repositori digital d’accés lliure de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la província de Barcelona. Al novembre, durant la celebració de Crim i Misteri, se sabran els últims vestigis.
Proves al patrimoni
Han matat una persona a la Plaça Vella. És un joc indagatori amb rerefons literari, però s'ha encetat la investigació. Els detectius han de buscar proves i indicis per la ciutat, per la seva geografia i per la seva història. "Potser de cara a l'any que ve hi haurà indagacions presencials al patrimoni", diu Almudena Almagro-Dolors Ferran. Aquest dijous anava vestida d'època, com l'inspector Martí. Optant pel classicisme recalcitrant, i salvant les distàncies que cadascun pugui establir, seria com si Poirot o Miss Marple (i el pare Brown, amb sotana?) caminessin pensatius per la Terrassa del segle XXI. Un crim en ple centre de la ciutat mereix aquesta aposta de substància literària. El terrassenquisme i la inclinació per la novel·la policíaca s'han ajuntat enguany en una proposta de Crim i Misteri Terrassa, el festival de novel·la negra que tindrà lloc el 6 i el 7 de novembre vinents a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i l'Auditori Terrassa, amb xerrades i signatures de llibres.
Quan arribi aquest moment, ja se sabrà qui va matar una dona de baixa estatura a la Plaça Vella. I per què.