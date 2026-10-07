Els Minyons fan una crida a la ciutadania per fer possible el 3 de 10: "Necessitem que vinguin a fer-nos un cop de mà"

Els Minyons de Terrassa encaren un octubre d’alt voltatge amb la mirada posada en la cita del 25 d’octubre a les Fires de Sant Narcís de Girona, on els malves volen descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles. Per fer-ho possible, la colla ha fet una crida a la ciutadania per reforçar els assajos de Cal Reig i garantir una base prou nombrosa per afrontar aquest castell.
La campanya, sota el lema “A Girona 538 Minyons”, resumeix el repte d’aquest octubre: cinc assajos, tres actuacions i vuit castells de gamma extra. “Volem portar aquestes 538 camises a Girona i poder fer realitat el 3 de 10", ha manifestat aquest dimecres la tarda el cap de colla, Bru Busom, durant una roda de premsa a Cal Reig.
El primer repte serà aquest diumenge al Vendrell, on els Minyons volen portar a plaça el 5 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. Després arribarà la Diada dels Castellers de Sants, a Barcelona, el 18 d’octubre, abans de la cita a Girona.
A la plaça del Vi, en el marc de les Fires de Sant Narcís de Girona, els egarencs aspiren a completar una actuació d’altíssima exigència: 5 de 9, 2 de 9, 3 de 10 i pilar de 8. “Una actuació amb quatre castells de gamma extra és un repte important”, ha admès Busom, que considera que la colla està “molt viva, amb ganes” i ben preparada per assumir-lo.
La feina començarà als assajos de Cal Reig, previstos per als dies 8, 9, 16, 22 i 23 d’octubre. El cap de colla de Minyons ha remarcat que són “molt importants per poder fer bones proves i enfilar així el 3 de 10” i ha insistit en la necessitat de mobilitzar la colla. “Necessitem que la massa social i la ciutadania vingui a fer-nos un cop de mà. Si són 600 camises, millor”, ha apuntat sobre el nombre de persones necessàries per afrontar una estructura d’aquestes dimensions.
El full de ruta, però, no s’acabarà a Girona. Els Minyons ja treballen també en el 4 de 10, que Bru Busom considera “bastant avançat” i que podria formar part del programa de la Diada de la colla, el 22 de novembre.