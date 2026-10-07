El Consorci omple el 86% dels cursos de català a Terrassa

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha tancat el període d’inscripcions del primer trimestre amb un balanç positiu a Terrassa. Els cursos de català que s’ofereixen a la ciutat, dins l’àmbit del Consorci de Terrassa i Rubí, han assolit un 86,27% d’ocupació.
L’increment dels dies hàbils d’inscripció ha facilitat que més persones poguessin formalitzar-la. El CPNL ha incorporat nous professors aquest curs, fet que ha permès ampliar i diversificar l’oferta formativa a la ciutat.
Els cursos es poden seguir en diferents modalitats, amb una presència destacada de la formació presencial i asíncrona, mentre que les opcions semisíncrona i semipresencial continuen guanyant pes. Malgrat l’avenç de les eines tecnològiques, el CPNL posa l’accent en la importància de practicar oralment la llengua i anima l’alumnat a utilitzar el català en situacions quotidianes.
A Terrassa es mantenen les activitats de pràctica lingüística fora de l’aula, amb visites a entitats de la ciutat i el programa de pràctiques lingüístiques, amb l’objectiu de reforçar l’ús del català en contextos reals.
Aquest curs també incorpora nous materials d’ensenyament i avaluació del nivell inicial A1. Els materials han estat elaborats específicament per professionals del CPNL i es poden consultar i descarregar gratuïtament en línia.
Pel que fa a l’àrea d’Ensenyament, el Consorci per a la Normalització Lingüística continuarà desenvolupant l’Itinerari de Recerca-Acció, una iniciativa orientada a millorar la pràctica docent, aprofundir en la metodologia comunicativa i competencial i reforçar la coordinació entre el professorat.
A Terrassa, l’objectiu continua sent oferir una formació de català adaptada a les necessitats de la ciutadania i facilitar que l’alumnat pugui incorporar la llengua a la seva vida quotidiana.