MútuaTerrassa, millor hospital en gestió econòmica

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa va rebre ahir el premi al millor hospital en gestió econòmica en el marc dels Best Spanish Hospital Awards, un certamen celebrat a Madrid que reconeix l’excel·lència hospitalària mitjançant indicadors d’eficiència, adequació i qualitat assistencial. MútuaTerrassa també ha estat guardonat com a finalista en les categories de processos quirúrgics, processos mèdics i d’avaluació sanitària basada en el valor: MPOC.
L’objectiu del certamen és potenciar la gestió clínica orientada a la millora contínua dels hospitals d’aguts de l’Estat, tant públics com privats. La iniciativa es fonamenta en el reconeixement de la tasca dels centres sanitaris participants segons indicadors clau sobre els processos prevalents d’actuació en aquests hospitals.
En aquesta vuitena edició s’han analitzat 110 processos assistencials amb aproximadament 5.000 indicadors d’entre els més de 200 hospitals participants. Aquests, s’han dividit grups segons la cartera de serveis i estructura: hospitals públics comarcals, generals i de referència, i d’alta tecnologia, i hospitals privats dividits segons la seva estructura: bàsics, intermedis i generals.
MútuaTerrassa forma part del subgrup d’“hospitals públics generals i de referència” i va rebre el premi al millor hospital en “Costos hospitalaris BSH Award 2026” -gestió econòmica-, guardó recollit per la doctora Yolanda Cuesta, directora gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT). El doctor Marc Matarrodona, cap d’Àrea de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient va recollir els reconeixements de finalista.