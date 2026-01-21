Convoquen vaga a totes les empreses ferroviàries pels dies 9, 10 i 11 de febrer

Els maquinistes han convocat vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer a totes les empreses ferroviàries després dels accidents mortals a Còrdova i a Gelida. El sindicat Semaf ha considerat que la vaga sectorial és "l'única via legal" que s'ha deixat als treballadors per "reivindicar la recuperació dels estàndards de seguretat" del sistema ferroviari. La formació crida a l'aturada després de la reunió que els maquinistes han mantingut aquest dimecres amb la direcció de Renfe, una trobada en què, segons els treballadors, no s'han ofert solucions a la situació. A parer de Semaf, els accidents de Còrdova i Gelida suposen "un punt d'inflexió" per exigir "totes les actuacions necessàries" per garantir la seguretat de l'operativa ferroviària.
Segons ha explicat el sindicat, aquestes actuacions han de començar per atendre les notificacions "nombroses" que els professionals remeten als responsables del manteniment de la infraestructura, que informen del "mal estat" de les vies a diferents punts quilomètrics, "en lloc de deixar-les sense resposta ni actuació durant mesos, i fins i tot anys".
Els maquinistes també consideren "inadmissible" la difusió "esbiaixada" de les converses del maquinista afectat a l'accident d'Adamuz amb el lloc de comandament, i recorden que Adif és l'encarregada de "garantir la custòdia i protecció" d'aquest document. Per això, Semaf no descarta emprendre "accions legals" per reclamar la investigació judicial d'aquesta "filtració".
Pel que fa a l'accident de Gelida, Semaf considera "imprescindible" establir protocols de prevenció en l'operació ferroviària "davant d'emergències meteorològiques", especialment en punts amb "antecedents d'accidents". En aquest sentit, recorden que cada cop que hi ha tempesta, en aquests punts hi ha "despreniments" d'elements sobre les vies com ara murs, roques o arbres. Aquesta circumstància, opina el sindicat, "es podria evitar mitjançant plans preventius adequats".
A banda de la vaga, Semaf reclamarà "responsabilitats penals" a "aquells que tenen l'obligació de garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària".