Aquest diumenge es tanca definitivament el concurs d’imatges gastronòmiques del Diari de Terrassa. Acomiadem la mostra amb les cinc darreres fotografies: arròs amb llamàntol, cargols a la llauna, marisc, paella casolana i ramen de pollastre.
FOTOS | Arròs, marisc i cargols
Terrassa
ARA A PORTADA
-
Terrassa Terrassa crida a la convivència per la Diada entre el record del 1976 i l'amnistia: "Catalunya ha de ser de totes i tots" Pilar Màrquez
-
Terrassa Xavi Coral recorda l'11-S, 25 anys després: “Amb les xarxes socials, hagués estat molt més difícil d’informar” Arnau Fort
-
-
-
Terrassa El clam per un Portal de Sant Roc més verd i sense pàrquing: “És un espai perfecte per omplir d’arbres” Alejandro García
- Jordi Guillem
- Redactor a Diari de Terrassa
Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 14:13
- Arròs amb llamàntol a Terrassa -
- Lucía Hernández
- Cargols a la llauna a Llívia -
- Mercè
- Escamarlans i tellines a Terrassa -
- Núria
- Paella casolana a Terrassa -
- Marta Urpina
- Ramen de pollastre arrebossat amb bolets a Terrassa -
- Bruna Castellsagué
Notícies recomenades
- Terrassa Prodis trasllada el seu centre d'operacions: "No hi cabíem, era molt difícil demanar silenci"
- Terrassa Detectats dos nous positius de pesta porcina africana que eleven a 386 els casos confirmats
- Terrassa FAQS | Alerta per temps extrem i feina: què diu la llei sobre anar o no a treballar?
- Terrassa Mor Cristóbal Colón, premiat l'any 2025 a Terrassa amb el Reconeixement Cecot a la Personalitat
- Terrassa El vi Terrassenc des de dins: així s'elabora la segona anyada a Can Font de Gaià
- Terrassa El barri de Vilardell es prepara per tres dies de Festa Major