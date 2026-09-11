FOTOS | Arròs, marisc i cargols

Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 14:13

Aquest diumenge es tanca definitivament el concurs d’imatges gastronòmiques del Diari de Terrassa. Acomiadem la mostra amb les cinc darreres fotografies: arròs amb llamàntol, cargols a la llauna, marisc, paella casolana i ramen de pollastre.

Lucía Hernández
  • Arròs amb llamàntol a Terrassa -
Mercè
  • Cargols a la llauna a Llívia -
Núria
  • Escamarlans i tellines a Terrassa -
Marta Urpina
  • Paella casolana a Terrassa -
Bruna Castellsagué
  • Ramen de pollastre arrebossat amb bolets a Terrassa -
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