Els Castellers de Terrassa, de la Diada catalana a la de l'Avi Emili

Els Castellers de Terrassa han actuat aquest divendres, 11 de setembre, a la Diada Nacional organitzada a Badalona. La jornada ha començat amb una hora de retard a causa de la manca d'ambulàncies a la plaça, un inconvenient que no va impedir que els egarencs completessin una actuació sòlida i sense caigudes.
L'inici de la colla de Terrassa ha tingut un clar to institucional: han enlairat dos pilars de quatre on les enxanetes van desplegar la Senyera mentre sonava l'himne dels Segadors. En la ronda de castells, els blaus han demostrat solvència descarregant el quatre de set amb el pilar en primera ronda, seguit del quatre de set i el tres de set. Han acabat la seva actuació a Badalona amb un pilar de cinc i dos pilars de quatre finals.
A la plaça els han acompanyat els Castellers de Badalona, que han descarregat el cinc de set, el tres de set i el quatre de set (després d'un intent desmuntat), a més del pilar de cinc. Per la seva banda, els Castellers de la Sagrada Família han completat el tres de set, el quatre de set i el cinc de sis.
Aquest compromís a Badalona dona el tret de sortida a un cap de setmana intens per als Castellers de Terrassa, que celebren la XXXII Diada Emili Miró. Entre els actes destacats d'aquest dissabte hi ha la inauguració d'un mural d'agermanament entre falles i castells, un homenatge a Mario Pena i una descenta de falles que anirà des de la Seu d’Ègara fins a la Plaça Vella.