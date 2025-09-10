Cues quilomètriques per obtenir plaça d'FP: "Hem passat la nit aquí i tot"

Des d'aquest dimecres, hi havia disponibles 379 places vacants de Formació Professional a Terrassa que el Departament d'Educació va posar a disposició després del procés de preinscripció. Un fet que ha desfermat la bogeria per l'FP a la ciutat, amb escenes dignes del primer dia de rebaixes o l'obertura d'un parc d'atraccions. L'exemple més clar s'ha viscut a l'Institut Santa Eulàlia, on s'han format llargues cues amb més d'un centenar de persones esperant, diverses d'elles des de la matinada, passant la nit al carrer per a obtenir la seva plaça.
En Safouan Kattafi i l'Iker Bernáldez, de 17 anys, tots dos, en són un exemple: "Hem passat la nit aquí i tot. Portem des de les dues de la matinada asseguts al terra. Hem portat una manteta pel fred". Asseguren que des d'aleshores, ja estava el carrer ple, i van haver de reaccionar ràpid, si volien tenir plaça. "Pensàvem que no hi hauria tanta gent, pel que ens havien dit, però ens van enviar un vídeo de matinada i vam venir ràpid". Expliquen que el curs passat ja estudiaven un PCI al Santa Eulàlia, i que sabien que les vacants d'FP reunien cues, però no s'ho esperaven pas així. Els dos han vingut per a apuntar-se, si és possible, al cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica. De moment, des del centre educatiu els havia donat un paperet amb un número d'espera: el 41.
L'Alvaro Hervás i l'Iker Romero, de 16 anys, en el seu cas, han matinat. Esperaven des de les 7:15 hores i des de les 5:45 hores respectivament. Sabien que hi hauria molta gent i han vingut preparats amb cadires per a esperar asseguts. "Els que han vingut més vegades ens comenten que és la primera vegada que hi ha una mobilització així, mai havien vist tanta gent". Volen apuntar-se a un cicle de grau mig d'electrònica, i han anat fent torns de cua amb les seves mares per a mantenir la posició.
El centre ha obert les portes a les 9:30 hores, però els assistents reconeixen que amb tanta gent, es tracta d'un procés lent. "Ara ens queda poc, però hem trigat molt a moure'ns. Quan acabem, anirem directes a casa a dormir", manifestava l'Iker Bernáldez. Uns metres més endarrere d'ell hi era la Sheila Iglesias, de 35 anys, que esperava des de les 5:30 hores. "Pensava que seria la primera i quan he arribat m'he trobat amb 75 persones davant meu, que feien cua des de les 21 hores del vespre passat". Ella venia per a trobar una de les tres úniques places disponibles del cicle superior de realització de projectes audiovisuals: "Són tres places, però dues d'aquestes són places especials, pel que si es cobreixen aquestes dues, teòricament només n'hi ha una".
Altres centres com l’Institut Cavall Bernat informen que han aplegat més d’una desena de persones, perquè ja anaven acudint-hi i informant-se al llarg de tota la setmana. Aquest matí encara restaven vacants de del grau mitjà de comercialització de productes alimentaris, i dels cicles de grau superior de direcció de serveis en restauració i de guia i assitència turística. Des de l’Instutut Montserrat Roig, per exemple, durant el migdia informaven que durant la jornada matinal han acabat d’omplir les vacants disponibles de tots els cicles formatius, i que compten amb les llistes d’espera plenes.