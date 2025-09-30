La cafeteria parisenca amb ADN de Terrassa que ha captivat Rosalía: "Va ser supernatural, li va encantar el projecte"

La terrassenca Helena Martín, establerta a París des de fa tretze anys, ha viscut aquesta setmana un dels moments més especials des que va obrir el seu negoci: la visita inesperada de la cantant Rosalía al seu "Café Cortado", situat al barri de Le Marais. Martín, originària de la Rambla d'Ègara i amb formació en màrqueting i experiència prèvia en multinacionals com Novartis, va decidir donar un gir professional juntament amb el seu marit Adrià i el seu cunyat Tom. El setembre de 2023 van obrir el Café Cortado, un local amb un concepte clarament mediterrani, amb influència espanyola i catalana, i amb cafè de Nomad Coffee, de Poblenou, en exclusiva a París.
Des del primer dia, els tres socis van tenir un somni: que Rosalía trepitgés el seu cafè. Tant, que van crear una samarreta amb el missatge “Day nº... waiting for Rosalía en Cortado” i van iniciar un ritual diari penjant a xarxes un post-it que comptava els dies d’espera. La iniciativa va atreure l’atenció de molts clients i fins i tot de la mateixa artista, que va començar a seguir el compte del local a principis d’any i a interactuar amb algunes publicacions.
Aquest dilluns, després de 371 dies de comptador, el desig es va complir. Rosalía es va presentar al cafè acompanyada de la seva germana Pili i del mànager. “Va ser supernatural, molt maca, molt propera. Ens va dir que li encantava el projecte, el cafè i tot el concepte de la samarreta”, explica Martín. La trobada va ser distesa i amb temps per conversar, signar samarretes i fer fotografies. “No semblava que parléssim amb algú tan conegut”, recorda.
La visita de la superestrella de Sant Esteve Sesrovires podria tenir continuïtat: la germana de Rosalía es va interessar per Cantina Cortado, el restaurant que Martín i companyia han obert recentment davant del cafè, i va deixar la porta oberta a passar-hi abans de marxar de París, aquest diumenge.