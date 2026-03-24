De Terrassa al cim: Miki Núñez i Natalia Timofeeva, les estrelles de "La Travessa VIP"

Ja no és un secret. Després de setmanes d'especulacions, 3Cat ha confirmat el càsting oficial de la nova temporada de "La Travessa VIP". El programa d'aventures presentat per Laura Escanes fa un salt de gegant i canvia els concursants anònims per vuit parelles de famosos que hauran de suar de valent per arribar a la meta. I atenció, perquè la nostra ciutat hi envia "artilleria pesant".
Miki Núñez i la seva "parella" televisiva
El cantant i presentador terrassenc Miki Núñez canvia el plató d'"Eufòria" i "Zenit" per les botes de muntanya. En aquesta aventura farà tàndem amb la periodista Raquel Sans, una parella que promet barrejar rigor i simpatia a parts iguals.
Però el que realment ha fet saltar les espurnes a les xarxes és el seu retrobament amb la presentadora. Després d'haver conquerit l'audiència presentant junts les Campanades de TV3, Miki i Laura Escanes es tornen a veure les cares, tot i que aquest cop ell haurà d'obeir les ordres (i patir les proves) que ella li plantegi.
Orgull vallesà
L'altra gran notícia per a Terrassa és la participació de l'exgimnasta i influencer Natalia García Timofeeva. La Natalia no estarà sola; formarà parella amb una de les figures més potents del món de la moda: Jessica Goicoechea.
Aquesta unió és un autèntic "derbi vallesà" amb final feliç: la Natalia (Terrassa) i la Jessica (Sabadell) han decidit deixar de banda la rivalitat històrica entre ciutats per unir forces i demostrar que el Vallès està en plena forma.
Un càsting de luxe
A banda dels representants terrassencs , el programa comptarà amb altres noms de pes que no ho posaran gens fàcil:
- The Tyets: Oriol de Ramon i Xavier Coca portaran el "Coti x Coti" a les zones més remotes.
- Jair Domínguez i Neus Rossell: L’humor més àcid del "Búnquer".
- Sheila i Christian Casas: Els germans de l'actor Mario Casas.
- Laia Palau i Víctor Sada: Llegenda i competitivitat pura del bàsquet català.
- Nerea Sanfe i Carolina Ferrer: La comunicadora i creadora de contingut fa tàndem amb la periodista.
- Carlota Bruna i Gádor Muntaner: El perfil més compromès. Totes dues són amigues i activistes; la Carlota centrada en el medi ambient i els dret animals, i la Gádor com a científica marina experta en taurons.