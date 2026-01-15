Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 16 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 16 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan García Guirado, de 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de gener del 2026\r\nCerimònia: 16 de gener del 2026, a les 10 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nAntonia Salvador Martínez, de 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de gener del 2026\r\nCerimònia: 16 de gener del 2026, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nManolo Jiménez Solis, de 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de gener del 2026\r\nCerimònia: 16 de gener del 2026, a les 16 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\n \r\n