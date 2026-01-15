Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 16 de gener del 2026

Publicat el 15 de gener de 2026 a les 19:00
Actualitzat el 15 de gener de 2026 a les 19:01

Aquestes són les cerimònies del divendres 16 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan García Guirado, de 90 anys

Data de la defunció: 14 de gener del 2026
Cerimònia: 16 de gener del 2026, a les 10 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Antonia Salvador Martínez, de 92 anys

Data de la defunció: 14 de gener del 2026
Cerimònia: 16 de gener del 2026, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Manolo Jiménez Solis, de 84 anys

Data de la defunció: 15 de gener del 2026
Cerimònia: 16 de gener del 2026, a les 16 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

 

