Detectats dos nous positius de pesta porcina africana que eleven a 386 els casos confirmats

La lluita contra la pesta porcina africana (PPA) continua activa a Terrassa i a la resta de municipis inclosos en la zona d'alt risc. El Departament d’Agricultura de la Generalitat ha confirmat dos nous casos positius en porcs senglars —un detectat a Barcelona i l'altre a Molins de Rei—, xifra que eleva a 386 el total d'animals infectats des que es va detectar el primer brot el passat 28 de novembre de 2025. Per aquest motiu, es mantenen vigents les restriccions d'accés i activitats al medi natural per tal d'evitar la propagació del virus.
Des de l'inici de la crisi s'han analitzat 12.277 mostres (502 només aquesta darrera setmana, amb 500 resultats negatius). Paral·lelament, els equips d'emergència han intensificat les tasques de control poblacional amb la captura de 534 senglars els darrers set dies, sumant un total d'11.676 exemplars retirats de la zona infectada.
Desplegament d'efectius i mesures de contenció
El dispositiu d'erradicació manté mobilitzats més d'un miler de professionals a tot el territori afectat:
Grup d'intervenció (348 efectius): Integrat per Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, la Unitat de Drons, ADF, equips canins (GEK9), la unitat GECA, GEPIF, Tragsa i equips especialitzats.
Grup d'ordre (700 efectius): Format per Mossos d’Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil i voluntariat de Protecció Civil per assegurar el compliment de les restriccions.
A més del fons humà, la Generalitat compta amb 36 trampes i 94 sistemes 'Pig Brig' operatius, juntament amb 351 tancaments perimetrals per evitar el moviment d'animals. Aquesta setmana també s'han dut a terme sis batudes i diversos aguaits amb la col·laboració de caçadors locals.
Terrassa forma part dels 19 municipis catalans considerats de màxim risc —juntament amb localitats veïnes com Rubí, Sabadell, Castellbisbal o Cerdanyola, així com els accessos a Collserola— on les autoritats demanen màxima prudència i respecte per les senyalitzacions i limitacions pas als espais naturals.