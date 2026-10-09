Detenen a Granollers dues persones més, una d'elles menor d'edat, pel tiroteig contra dos guàrdies civils a Terrassa

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a Granollers dues persones més, una de les quals menor d'edat, presumptament relacionades amb el tiroteig de l'1 d’octubre a Terrassa, en què dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits. Segons han informat fonts de la policia catalana, els dos arrestats s'han presentat a les dependències de la comissaria dels Mossos de Granollers per voluntat pròpia. Amb aquestes dues detencions, ja són sis les persones arrestades en relació amb el cas. Tres van ser detingudes divendres 2 d'octubre a Terrassa i una altra, dijous passat a Cabra del Camp.
Els tres sospitosos detinguts el 2 d’octubre a Terrassa van passar a disposició judicial i el 6 d’octubre, la plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Terrassa va decretar-ne la presó provisional comunicada i sense fiança.
Pel que fa al detingut a Cabra del Camp, és un jove de 18 anys que els Mossos van arrestar dijous en el marc d’un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil. En l’operatiu hi van participar efectius del Grup Especial d’Intervenció (GEI) i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
Els fets van tenir lloc la nit de l’1 d’octubre, cap a les 22.30 h, al barri de Can Parellada de Terrassa. Els agents de la Guàrdia Civil ferits estaven fent un servei quan van detectar un vehicle sospitós a l’AP-7. Quan van intentar identificar-ne els ocupants, aquests van fugir i van intentar atropellar els policies.
Posteriorment, els agents van localitzar el vehicle al barri de Can Parellada, on els sospitosos els van fer una emboscada i van obrir foc contra ells. Un dels efectius de l'institut armat va rebre quatre impactes de bala i l’altre, un.
Un dels guàrdies civils ferits va alertar els serveis d’emergències sanitàries mentre auxiliava el seu company. Tots dos van ser evacuats en ambulància: un a l’Hospital Taulí de Sabadell i l’altre a MútuaTerrassa.
La causa està oberta per presumptes delictes d’intent d’homicidi, lesions i atemptat contra agents de l’autoritat.