L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha fet aquest dilluns una crida a la mobilització de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, en una atenció als mitjans a la paradeta informativa del partit a la Plaça Vella. Riba ha estat acompanyada de la regidora Ona Martínez i de Cesc Poch, candidat terrassenc al Congrés, i tots tres han demanat que diumenge no es quedi ningú a casa.
“Ens hi juguem tant que ens hi juguem gairebé tot”, ha resumit Martínez, que ha afegit: “Ens trencarem la cara a Madrid per defensar els drets de la nostra gent”. La regidora ha demanat que “no falti ni un vot d’un terrassenc ni d’una terrassenca” i ha anunciat que ERC portarà al pròxim ple una proposta per obligar el govern municipal a destinar els recursos necessaris per garantir un habitatge a tothom.
Poch reclama l'estació de Terrassa Oest
Poch, que fa uns anys que treballa en l’àmbit sindical a Madrid, ha afirmat que el PSOE “arrossega els peus” i que no volia apujar el salari mínim interprofessional, una pujada que ha atribuït a l’organització sindical i a la presència d’ERC al Congrés. També ha qualificat de “fallit” el model ferroviari del PSOE i el PP, amb un AVE centralista i sense inversió a Rodalies. Com a exemple, ha explicat que el tren que surt de l’estació del Nord en direcció a Martorell, a 13 quilòmetres i amb una autopista de sis carrils, passa per Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Barcelona i puja pel Baix Llobregat fins a arribar-hi al cap d’una hora i mitja. Per això ha reclamat el tren orbital i l’estació de Terrassa Oest. El candidat ha advertit que diumenge, amb els salaris, les pensions i els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI en joc, “ens hi va la vida”.
L’habitatge, “un nucli vertebrador”
Riba, per la seva banda, ha situat l’habitatge com “un nucli vertebrador” de la societat i ha lamentat que s’hagi normalitzat la situació actual. L’eurodiputada ha recordat que fa 30 anys va poder compartir un pis amb dues amigues mentre estudiava i ha defensat que als joves no se’ls pot dir que s’han de resignar. Segons Riba, tenir un habitatge també vol dir participar en la vida del poble o del barri, en les festes i en les entitats, i consolidar el català com a llengua vehicular de la societat.
“Parar l’extrema dreta té noms i cognoms”, ha afirmat l’eurodiputada, que ho ha concretat en els drets laborals, la contenció de la inflació, el català a les aules i la definició de les violències masclistes al Codi penal. També ha posat l’exemple de Polònia, on una dona va morir en un hospital perquè no se li va practicar a temps un avortament segur. Riba ha demanat que cap notícia d’última hora ni les ingerències de tercers països facin quedar ningú a casa i ha presentat les generals com l’inici d’un nou cicle electoral que continuarà amb les municipals de maig i les eleccions al Parlament, a les quals, segons ha recordat, Oriol Junqueras es podrà presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat.