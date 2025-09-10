Detenen un home per una agressió sexual a Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa ha detingut un home com a presumpte autor d'una agressió sexual, segons han confirmat fonts municipals. Els fets van tenir lloc la matinada del passat dimecres 3 de setembre al barri del Cementiri Vell, al districte 1. \r\n\r\nUna patrulla policial va rebre l’avís i es va desplaçar fins al lloc dels fets, on va localitzar la dona i va detectar "indicis suficients" d’una agressió sexual. Seguint el protocol establert en aquests casos, es va prendre declaració i es va activar l’atenció sanitària immediata per a la víctima, que va ser assistida pels serveis mèdics.\r\n\r\nPoc després, els agents van procedir a la detenció d’un home, que va ser traslladat a la comissaria de l’avinguda de les Glòries Catalanes i posteriorment posat a disposició judicial. La investigació continua oberta.\r\n