Detinguda una persona a Terrassa per formar part d’una xarxa criminal de “mules bancàries”

Una operació policial conjunta entre la Guàrdia Civil de Valladolid i la de Barcelona ha permès desarticular una organització criminal especialitzada en estafes telemàtiques i blanqueig de capitals que operava a escala estatal. El dispositiu, batejat com a operació "MARCOPA/WITHDRAW", s’ha tancat amb la detenció de deu persones, una de les quals ha estat arrestada a Terrassa per la seva implicació directa en la trama.
Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil aquest dimarts, 3 de novembre de 2026, a l'entramat se li atribueixen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. En total, el pressumpte import defraudat ascendeix a 240.000,00 euros, un xifra que reflecteix l'impacte econòmic que les accions de la xarxa han tingut sobre nombroses víctimes repartides per tot el territori nacional.
Terrassa, punt clau per extreure els diners en efectiu
La investigació dels agents ha permès destapar una estructura perfectament coordinada entre la província de Valladolid i el municipi de Terrassa, on cada branca complia un paper estratègic en l'entramat delictiu.
Mentre que a la província col·legiala de Valladolid es duia a terme principalment la captació de les conegudes com a “mules bancàries” —persones que facilitaven els seus propis comptes per rebre les transferències fraudulentes—, la localitat de Terrassa era la destinació final d'una part important dels fons. Segons detalla l'atestat policial, era a la ciutat egarenca on s'efectuaven els reintegres en efectiu dels diners procedents de les estafes, una maniobra pensada per "dificultar la traçabilitat dels diners i ocultar la identitat de qui es beneficiava finalment de les quantitats".
Mètodes d'estafa: del "fill en apurs" al phishing
Els diners defraudats provinents de les víctimes s'aconseguien mitjançant diversos mètodes d'enginyeria social i cibercrim molt estesos. Entre les tècniques utilitzades per la xarxa destaca l'estafa del "fill en problemes" —missatges fraudulents on els estafadors es fan passar per fills de les víctimes demanant diners d'urgència per una suposada emergència— i el "phishing", consistent en la suplantació d'entitats bancàries o d'altres organismes oficials per aconseguir claus i dades privades dels usuaris.
L'operació s'ha saldat finalment amb nou detencions a la província de Valladolid i una a Terrassa, deixant desarticulada la capacitat operativa de la xarxa tant en la fase de captació de comptes com en la de canalització i extracció de l'efectiu.
Arran d'aquest cas, des dels cossos de seguretat s'ha tornat a recordar a la ciutadania la importància de mantenir la cautela davant missatges sospitosos o peticions d'ingressos d'urgència. Així mateix, la Guàrdia Civil recorda que té a disposició de la població el telèfon d'emergències 062, actiu les 24 hores del dia, per comunicar qualsevol activitat o conducta sospitosa.