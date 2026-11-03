Els Mossos detenen una parella per estafar més de 13.000 euros amb falsos lloguers a Terrassa i vuit municipis més

Els Mossos d’Esquadra han detingut una parella acusada d'estafar almenys 21 persones a tot Catalunya —amb casos detectats a Terrassa i Sabadell— mitjançant farsa d'ofertes de lloguer d'habitatge. Els detinguts, una dona de 20 anys i un home de 31, aprofitaven la situació de vulnerabilitat de joves que buscaven urgentment un lloc on viure per cobrar-los la fiança i el primer mes de lloguer en efectiu i posteriorment donar-se a la fuga.
Les detencions, realitzades el passat 26 d’octubre per agents de la Unitat d’Investigació de les comissaries de Manresa i Valls, són el resultat d’una investigació iniciada al setembre després de detectar un mateix "modus operandi" repetit en almenys nou municipis catalans: Terrassa, Sabadell, Manresa, Badalona, Viladecans, Valls, Tarragona, Calafell i el Vendrell.
Engany presencial en pisos turístics
El mecanisme utilitzat per l'autora principal per generar una aparença de total legitimitat estava minuciosament calculat. En primer lloc, reservava un apartament turístic a través de plataformes en línia per a una o dues nits. Durant la seva curta estada, publicava anuncis en portals immobiliaris on feria lloguers d'habitacions o pisos per uns 300 euros mensuals, un preu molt temptador al mercat actual.
A continuació, citava les persones interessades i els ensenyava l'immoble en persona fent-se passar per la propietària o la llogatera legítima. Quan la víctima acceptava la proposta, li feia signar un contracte amb dades falses i li cobrava a l'acte i en efectiu la primera mensualitat i la fiança, per imports que oscil·laven entre els 450 i els 800 euros.
L'engany es consumava quan la víctima tornava l'endemà per instal·lar-s'hi: l'estafadora ja havia abandonat l'immoble, havia retirat l'anunci a la xarxa i havia bloquejat el telèfon de contacte. En algunes ocasions, la detinguda va arribar a cobrar a més d'una persona per la mateixa habitació el mateix dia, provocant que diverses víctimes es trobessin a la porta del pis a l'hora d'entrar-hi.
A més de l'estafa immobiliària, la detinguda aprofitava la sortida dels apartaments turístics per saquejar-los, enduent-se televisors, microones, roba de llit i tovalloles. Se la relaciona amb furts a sis apartaments per un valor superior als 4.500 euros.
Víctimes joves i en situació de vulnerabilitat
La majoria dels afectats per aquesta xarxa són joves d'entre 18 i 25 anys amb pocs recursos econòmics que buscaven la seva primera residència o un lloc on establir-se d'urgència. Per a molts d'ells, els diners entregats a l'estafadora representaven la totalitat dels seus estalvis o del seu sou mensual. Diverses víctimes van arribar a deixar el seu habitatge anterior i traslladar les seves pertinences, trobant-se de cop al carrer en descobrir el frau. En un dels casos, la víctima va acabar dormint al carrer.
L'import total presumpte de ser defraudat supera els 13.000 euros, tot i que els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no descarten que puguin aparèixer més víctimes a la ciutat de Terrassa o altres localitats del Vallès. La principal investigada, que ja comptava amb antecedents per fets similars, va passar el 29 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
Consells dels Mossos per evitar l'estafa del lloguer
Davant d'aquest cas, la Policia de la Generalitat ha emès un conjunt de recomanacions per a qualsevol persona que estigui cercant habitatge:
Desconfieu de les ofertes ganga: Preus molt per sota del mercat habitual i urgència per entrar-hi a viure solen ser indicadors de frau.
Comproveu la propietat: No feu pagaments en efectiu sense haver verificat la propietat real de l'immoble al Registre de la Propietat.
Exigiu identificació: Demaneu el DNI de qui us lloga el pis i comproveu que coincideix exactament amb les dades del contracte.
Atenció a la decoració: Si l'habitatge té l'aspecte d'un pis turístic (caixes de codi, decoració tipus hotel, tovalloles plegades), consulteu-ho primer amb els veïns o l'administrador de la finca.
Denuncieu immediatament: En cas de ser víctima d'un engany d'aquesta mena, adreceu-vos al més aviat possible a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra.