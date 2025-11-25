MútuaTerrassa impulsa la conscienciació sobre l’ús responsable dels antimicrobians en unes jornades amb experts de tot l’Estat

MútuaTerrassa acollirà el proper dijous 27 de novembre la tercera edició de les jornades multidisciplinàries d’actualització del Programa d’Optimització de l’Ús dels Antimicrobians (PROA). La iniciativa, impulsada pel Servei de Malalties Infeccioses i el Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) juntament amb el servei de Microbiologia de CatLab, té com a objectiu reforçar la conscienciació sobre la gravetat creixent de les resistències als antibiòtics.
L’esdeveniment se celebrarà en el marc de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la Resistència Antimicrobiana, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que té lloc anualment entre el 18 i el 24 de novembre.
Una vintena de ponents i quatre taules d’experts
El programa s’ha estructurat en tres blocs que inclouran més de vint ponents d’àmbit nacional. Les intervencions es distribuiran en quatre taules rodones: la primera analitzarà els reptes actuals dels programes PROA; la segona oferirà una sessió pràctica centrada en cinc escenaris clínics; la tercera abordarà debats sobre pros i contres en el tractament de diverses patologies bacterianes, i la quarta situarà el diagnòstic microbiològic com a peça clau en les estratègies PROA, incloent estudis de colonització i el paper de la seqüenciació massiva.
Les sessions comptaran amb moderadors especialitzats, ponents d’experiència contrastada i un espai final de debat.
A més dels professionals de l’HUMT i CatLab, hi participaran experts d’hospitals de referència com Vall d’Hebron i Clínic de Barcelona, així com d’altres centres de l’Estat, com l’Hospital Universitario Virgen de la Macarena, l’Hospital Xeral de Vigo i l’Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Un equip PROA consolidat i multidisciplinari
La coordinació de les jornades anirà a càrrec d'Esther Calbo, Jordi Nicolás i Beatriz Dietl, tots membres del grup PROA de MútuaTerrassa. Aquest equip està format per una trentena de professionals de diferents àmbits que treballen per promoure l’ús racional dels antimicrobians tant dins de l’HUMT com a la seva àrea d’influència, que inclou nou Centres d’Atenció Primària i tres consultoris locals.