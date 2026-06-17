DINA35 recapta 5.500 euros en el concert solidari del Club Egara

Les instal·lacions del Pla del Bonaire van aplegar 410 espectadors en el concert solidari “Pit i collons”, organitzat per l’associació terrassenca DINA35 amb el suport del Club Egara. L’objectiu de l’espectacle era retre homenatge a la figura de l’exjugador de l’Egara 1935 Pau Dinarès Jordà, així com recaptar fons per a la investigació de l’osteosarcoma a través d’un projecte de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
L’esdeveniment, celebrat a la pista de "quick", va constituir un èxit rotund gràcies al suport incondicional d’amics, familiars i persones vinculades al Pau, que van compartir, al costat dels seus pares Jan Dinarès i Ivana Jordà i la seva germana Nora, una vetllada molt especial i emotiva, carregada d’amor, solidaritat, records compartits i emocions diverses.
Es van recaptar 5.500 euros, que es destinaran a la investigació contra aquest agressiu tipus de càncer, que afecta principalment nens, adolescents i joves.
Ivana Jordà, mare de Pau Dinarès, va ser l’encarregada d’obrir l’acte amb unes emotives paraules: “Tota la gent que esteu avui aquí és perquè l’estimeu, ens estimeu i ens feu costat. La millor presentació que puc fer és dir que soc la mare del Pau”.
Martina Moran, la ideòloga
Durant més de dues hores, els artistes participants van interpretar sota el títol “Pit i collons” un repertori variat que alternava moments íntims i delicats amb altres de celebració col·lectiva i un clar record del Pau a través de les persones, la música i els valors que el defineixen.
Va destacar la interpretació de “Memòria”, de la terrassenca Meri Prata, acompanyada pel seu piano, així com el tema “Brother”, interpretat en solitari per Martina Moran, o bé la versió de “Te’n recordes?”, una adaptació lliure del tema de La Ludwig Band.
Un dels moments més emotius va arribar amb el “The Winner Takes It All” d’ABBA interpretat per la Nora, germana del Pau, sola al piano. El concert es va cloure amb la interpretació de “Si tu vas al cel”, amb els amics del Pau compartint escenari.