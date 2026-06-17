Una graduada de l’Eseiaat valida un sistema per millorar la protecció de les xarxes elèctriques

La graduada en Enginyeria Elèctrica de l’Eseiaat-UPC Anna Ridao ha desenvolupat un treball de fi de grau que analitza el comportament de les falles en xarxes elèctriques de mitja tensió i proposa millores per garantir-ne una protecció més eficient. El projecte, realitzat amb la col·laboració de l’empresa ABB, on actualment treballa, ha permès dissenyar i validar un sistema de protecció per a xarxes de distribució amb topologia en anell.
Aquest tipus de xarxes formen un circuit tancat que permet alimentar un mateix punt des de més d’un camí. Això facilita que, en cas d’avaria, es pugui aïllar el tram afectat i mantenir el subministrament elèctric per una altra via. Tanmateix, aquesta configuració també planteja reptes a l’hora de detectar i gestionar curtcircuits o altres incidències.
Per estudiar-ho, la jove enginyera, de 22 anys i veïna de Rubí, ha utilitzat tecnologia Typhoon HIL i equips reals integrats al laboratori SmartLab. El treball, dirigit pel professor i director d’operacions d’ABB Sergio Rubio i codirigit pel professor Ricard Horta, ha combinat càlculs analítics, modelització de xarxes i configuració de relés de protecció.
Ridao ha generat múltiples escenaris de falles —trifàsiques, monofàsiques, bifàsiques i bifàsiques a terra— per analitzar la resposta dels sistemes de protecció en temps real. Els resultats obtinguts confirmen que les funcions de sobrecorrent no direccionals, habituals en determinades instal·lacions, són insuficients per garantir la selectivitat en xarxes de distribució en anell. Això significa que, davant d’una incidència, es podria arribar a desconnectar una part més gran de la xarxa de la necessària.
A més dels resultats tècnics, el projecte també ha identificat limitacions i aspectes de millora relacionats amb els transformadors de corrent, la potència dels sistemes modelats i les escales emprades en els assaigs. Segons Ridao, aquestes conclusions aporten informació valuosa per orientar futurs desenvolupaments.
L’estudi també obre la porta a noves línies de recerca, com ara la incorporació de recursos energètics distribuïts, l’ús de relés centralitzats o una integració més completa dels dispositius ABB amb el programari Typhoon HIL, una de les plataformes de simulació més utilitzades internacionalment.