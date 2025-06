Doble operatiu policial a dues naus ocupades de Terrassa

Un doble operatiu policial en naus ocupades ha tingut lloc a Terrassa durant aquest matí. La primera de les actuacions, liderada per la Policia Municipal amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, s'ha iniciat prop de les 8 hores en una nau ocupada al carrer del Gasòmetre, al Segle XX. La intervenció policial s'ha resolt amb diversos identificats i segons les primeres informacions, amb dos detinguts: per robatori amb violència i per un delicte contra la salut pública, respectivament.

Més tard, a les 9 hores, de nou els tres cossos policials, amb la coordinació de la Policia Municipal, i la participació de l'àrea municipal d'Urbanisme, s'han desplaçat fins a un pis ocupat al carrer del Concili Egarenc, a la Cogullada. El motiu de la intervenció, entre d'altres, és el risc estructural que presenta l'edifici. L'actuació forma part de l'estratègia de detecció i control de naus ocupades que provoquen conflictes en la convivència. Per al moment, són cinc els identificats, que s'espera que siguin desallotjats de la nau, i no es descarta alguna detenció a través del control d'estrangeria del Policia Nacional.