Dos advocats de Terrassa, amb 200.000 seguidors, publiquen un llibre per ajudar la ciutadania a no "liar-la" amb els seus drets

Alguna vegada has sentit que necessites un diccionari per entendre la teva pròpia hipoteca? No ets l'únic. Manel Espinosa i Jorge Werner, advocats amb més de 15 anys de trajectòria en grans despatxos i fons internacionals, han escrit ¡No la líes! per acompanyar qualsevol persona pels embolics legals més habituals, sense que calgui ser jurista per entendre-ho.
L'obra combina narrativa i guia pràctica a través de 14 casos reals: relats verídics que ensenyen, de forma entenedora, com respondre quan et toca a tu. Perquè la llei hauria de ser per a tothom, no només per a qui l'escriu.
Els dos juristes són també els creadors de @TheJurisfluencers, un dels principals projectes de divulgació jurídica en castellà a les xarxes socials, amb una comunitat de més de 200.000 seguidors. Des que van posar en marxa el projecte, expliquen conceptes legals complexos amb un llenguatge planer i exemples del dia a dia, una fórmula que els ha convertit en una veu de referència per a milers de persones.
Ara fan el salt de les xarxes a les llibreries amb una obra que manté el mateix esperit: apropar el dret a la ciutadania i demostrar que conèixer els propis drets no hauria de ser un privilegi reservat als professionals del sector.
"Moltes persones perden diners, oportunitats o tranquil·litat simplement perquè desconeixen els seus drets o perquè ningú els hi ha explicat de forma entenedora", expliquen els autors.
Sobre els autors
Jorge Werner i Manel Espinosa són advocats amb més de 15 anys de trajectòria en grans despatxos i fons internacionals. Són també els creadors de @TheJurisfluencers, projecte de divulgació jurídica amb més de 200.000 seguidors que s'ha consolidat com una de les comunitats de referència en l'àmbit legal a Espanya.
¡No la líes! (Ciudadela Libros, 2026. ISBN: 9788415436980. 208 pàgines) està disponible a les principals llibreries i plataformes de venda online.