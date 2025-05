Dues línies al Roc Alabern, finalment; una a l'Agustí Bartra

Aquest dimecres, l'Ajuntament ha anunciat que l'escola Roc Alabern, que inicialment anava a rebre la retallada d'un grup educatiu a I3 pel proper curs, recupera aquesta línia i es manté amb dos grups a I3. Els Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat de Catalunya han notificat aquest matí al consistori sobre aquesta mesura, després de la reunió que van mantenir el passat 13 de maig amb l'alcalde, Jordi Ballart i la primera tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Patricia Reche. Segons ha valorat la mateixa regidora: "Ens alegrem que aquest centre pugui oferir dues línies, tal i com havíem reclamat, ja que això permetrà que realment hi hagi un equilibri a la zona 1, on pertany aquesta escola, i on existeix una demana d’escola pública superior a l’oferta de grups".

D'altra banda, aquesta és l'única rectificació que han dut a terme els Serveis Territorials, mantenint les retallades a l'escola Agustí Bartra a I3, i a uns altres 7 grups de secundària de diversos centres de la ciutat. Reche rebutja la retallada a l'Agustí Bartra dient que és "una decisió amb la que no estem gens d’acord. Des del Departament es considera que la demanda es pot cobrir amb d’altres opcions, però des del Govern Local ens posicionem al costat de les famílies, que han fet una aposta clara per aquesta escola i pel seu projecte. Pensem que hi ha altres opcions viables, com reduir les ràtios".

Les famílies, però, han "perdut esperances i expectatives, perquè veiem que des de les administracions públiques, no s'ha apostat per l'Escola Pública mai", apunta Santi Moreno, de l'AFA de l'Agustí Bartra. Té la sensació que "es volen treure de sobre aquestes escoles vulnerables, afavorint la concertada", i apunta l'origen del problema a la zonificació, ja que "ens han tret un barri sencer -Ca n'Anglada- que podria ser matriculat a la nostra escola". Moreno afirma que l'AFA de l'escola està molt frustrada, perquè malgrat les reunions i la voluntat de l'Ajuntament, "realment sembla que no hi ha molt interès des de les administracions públiques. I ara que la Pepeta s'ha començat a moure, és quan tothom s'aixeca".

L’Equip de Govern es manté ferm en la seva demanda de dues línies d’I3 pel centre Agustí Bartra i per això ha anunciat que en els propers dies s’establiran contactes amb els diferents agents de la comunitat educativa i es prendran les mesures pertinents. D’altra banda, sobre l’educació secundària a la ciutat, Patricia Reche ha insistit que "tot i que amb l’oferta actual a la ciutat es cobreix la demanda existent, pensem – i així ho hem traslladat al Departament - que caldria reduir les ràtios a les aules d’ESO, ja que aquesta mesura implicaria una millora en la qualitat educativa en aquesta etapa".

Preocupació pel futur de les AFA

Veient la situació, Santi Moreno fa una crida a l’associacionisme amb les AFA de les escoles, per temor a la seva desaparició: “cada vegada vivim amb més cultures, que potser no són tan associacionistes com la nostra. I totes aquestes notícies de tancament de línies els hi pot treure encara més les ganes. Poden pensar: “no servirà de res, associar-se”. I així, perillen la convivència i l’estructura de tota l’escola”. Moreno posa per exemple el cas de la seva escola, dient que “t’estan trencant la porta perquè puguin entrar altres famílies que puguin tirar endavant aquest projecte, que puguin fer aquestes aportacions a la comunitat educativa”.