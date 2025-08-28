Terrassa

Dues places noves de funcionaris judicials a Terrassa

Es tracta d'un pas més per desplegar la llei d'eficiència judicial a Catalunya

  • Palau de Justícia de Terrassa, a la rambleta del Pare Alegre -

Publicat el 28 d’agost de 2025 a les 20:04

El Govern ha aprovat la creació de 150 noves places de funcionaris judicials per continuar desplegant la llei d’eficiència judicial a Catalunya en la seva tercera fase, que començarà el 31 de desembre del 2025. Dos d’aquests funcionaris seran per als jutjats de Terrassa.

Són places corresponents als cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial i serviran per fer possible l’entrada en funcionament dels tribunals d’instància, les oficines judicials i les oficines de justícia municipals el 31 de desembre.

Condicions

Per fer-ho possible, el Govern també ha aprovat els complements específics de les relacions de llocs de treball, que asseguren les condicions laborals i retributives adaptades al nou model organitzatiu. Aquests complements han estat acordats amb les organitzacions sindicals representatives i han rebut el vot favorable del 80% de la representació sindical en la negociació prèvia.

La reforma preveu la creació dels tribunals d’instància, la modernització de les oficines judicials i l’evolució dels jutjats de pau en noves oficines de justícia als municipis per millorar la qualitat de les resolucions judicials, equilibrar la càrrega de treball entre òrgans i acostar el servei a la ciutadania, entre altres.

