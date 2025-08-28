Dues places noves de funcionaris judicials a Terrassa

El Govern ha aprovat la creació de 150 noves places de funcionaris judicials per continuar desplegant la llei d’eficiència judicial a Catalunya en la seva tercera fase, que començarà el 31 de desembre del 2025. Dos d’aquests funcionaris seran per als jutjats de Terrassa.\r\n\r\nSón places corresponents als cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial i serviran per fer possible l’entrada en funcionament dels tribunals d’instància, les oficines judicials i les oficines de justícia municipals el 31 de desembre.\r\n\r\nCondicions\r\n\r\nPer fer-ho possible, el Govern també ha aprovat els complements específics de les relacions de llocs de treball, que asseguren les condicions laborals i retributives adaptades al nou model organitzatiu. Aquests complements han estat acordats amb les organitzacions sindicals representatives i han rebut el vot favorable del 80% de la representació sindical en la negociació prèvia.\r\n\r\nLa reforma preveu la creació dels tribunals d’instància, la modernització de les oficines judicials i l’evolució dels jutjats de pau en noves oficines de justícia als municipis per millorar la qualitat de les resolucions judicials, equilibrar la càrrega de treball entre òrgans i acostar el servei a la ciutadania, entre altres.\r\n