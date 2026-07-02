Eco-Equip inverteix prop de 398.000 euros en un nou camió per millorar la neteja del clavegueram

L'empresa municipal Eco-Equip ha posat en funcionament un nou camió especialitzat amb tecnologia de succió i impulsió per al manteniment i la neteja del clavegueram de la ciutat. La presentació del vehicle s'ha dut a terme a la plaça Major del barri de Torre-sana, al districte 2, i ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, la regidora del districte, Lluïsa Melgares, i la gerent d'Eco-Equip, Maria Cinta Blanch. L'adquisició d’aquest vehicle forma part del pla d’inversions d’aquest any d’Eco-Equip. La incorporació d'aquesta nova maquinària suposa un cost total de 397.466,85 euros, una despesa que Cardona ha justificat assegurant que "és una necessitat" per "poder recuperar tots els embornals i que facin la seva funció en aquests moments de canvi climàtic que plou molt de cop".
El nou camió farà possible actuar amb més celeritat, eficàcia i seguretat, multiplicant així la capacitat d'intervenció en cas d'urgències i avaries.
La gerent d'Eco-Equip, Maria Cinta Blanch, ha estat l'encarregada de detallar les especificacions tècniques del nou vehicle, que substitueix una unitat més antiga que a partir d'ara quedarà com a vehicle de reserva per garantir la continuïtat del servei. Segons Blanch, el nou model compta amb una potència de succió superior i una major capacitat d'impulsió d'aigua, la qual cosa permet actuar amb molta més rapidesa i eficàcia a l'hora de netejar embornals, canonades, arquetes i col·lectors. "Ens permetrà oferir un servei molt més eficient i de molta més qualitat", ha afirmat la gerent, que ha volgut remarcar que "no es tracta solament de canviar una unitat nova per la vella que teníem, sinó de substituir un vehicle amb unes prestacions més antigues per un vehicle molt més modern".
Més eficiència i seguretat per als treballadors
Entre les principals novetats tècniques, el camió incorpora una cisterna basculant. Aquesta característica evita que els operaris hagin de retirar la terra, la sorra o les fulles de forma manual amb una pala des de dins de la cisterna, millorant així l'ergonomia i la seguretat en el lloc de treball. El vehicle també disposa d'un carret superior de 25 metres amb accionament hidràulic, dos carrets d'aigua neta i un comandament a distància que facilita la manipulació segura dels equips.
Blanch ha resumit l'impacte de la nova adquisició assegurant que "els veïns potser no ens veureu, però sí que notareu els resultats", gràcies a la reducció d'incidències i al manteniment més eficaç de la xarxa. Segons ha explicat, dos equips d'Eco-Equip treballen de dilluns a divendres, de matí i tarda, en la neteja d'embornals i clavegueram.
Adaptació als reptes del canvi climàtic
Per la seva banda, el regidor Xavier Cardona ha emmarcat aquesta inversió dins de les necessitats estratègiques de la ciutat per fer front als reptes meteorològics actuals i garantir el bon manteniment de la xarxa de clavegueram. Segons el regidor, el nou equipament ja ha demostrat la seva capacitat sobre el terreny, aconseguint fer la mateixa feina en la meitat de temps respecte als sistemes anteriors. La decisió de presentar el vehicle al districte 2 respon a una diagnosi prèvia de l'Ajuntament, que havia detectat en aquesta zona una quantitat important d'embornals obturats que requerien una intervenció prioritària.
A més d'aquesta nova maquinària, Cardona ha recordat que el consistori treballa en la diagnosi del clavegueram a través dels fons PERTE, amb l'objectiu de "tenir una xarxa al dia per poder fer front no només a aquestes noves modalitats que tenim de pluja de canvi climàtic, sinó també d'una millor gestió de l'aigua a la nostra ciutat".