Eco-Equip reforça la recollida per festes de Nadal

L’empresa municipal Eco-Equip ha activat, per a aquesta campanya de Nadal i Reis, un servei específic de neteja i recollida de residus per garantir el bon manteniment de la ciutat. L’equip estarà format per 28 professionals, que representen un 40% més que l’any passat, per reforçar el servei durant la nit de Nadal; tot el 25 de desembre i del 5 al 7 de gener de 2026.
D’altra banda, es reforçarà el servei de recollida de cartró porta a porta de comerços els dies festius en l’illa de vianants i es faran actuacions intensives per a la recollida de vidre després del dia de Nadal; el dia 1 de gener i, des d’aquesta setmana i fins al 6 de gener. Durant la cavalcada es reforçaran els equips amb dos comandaments; cinc escombradores; un conductor i quinze operaris. Segons el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, “durant aquests dies els residus augmenten i des de l’Ajuntament de Terrassa farem més esforços, tant de personal com d’eines materials, per mantenir la ciutat neta”. Alhora, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana: “Cal fer un bon ús dels contenidors i separar els residus correctament”.
Durant les dues setmanes, també es farà el servei de buidatge de papereres a les zones amb més afluència de la ciutat. D’altra banda, la neteja viària serà mecànica, a través d’escombradores; i manual, amb escombres i bufadores i, s’utilitzarà aigua freàtica en aquelles zones on sigui necessària una neteja intensiva. Des de la nit de Nadal i fins passat Reis, l’Ajuntament reforçarà el servei amb catorze persones, que se sumaran a les 42 que ja es van contractar a la campanya de recollida de fulla, fins al gener.