Educació proposa la reducció d'un grup d'I3 i un de primer d'ESO pel curs 2026-2027

El Departament d’Educació proposa inicialment suprimir un grup d’I3 a la Zona 1 de Terrassa i un grup de primer d’ESO als instituts públics de la Zona 3 de cara al curs 2026-2027. Així consta a l’acta de la reunió de la Comissió de Participació en la programació de l’oferta educativa, celebrada el 13 de novembre passat als Serveis Territorials del Vallès Occidental, i feta pública aquest mateix dimarts.
Segons Educació, la proposta s’emmarca en una previsió de descens d’uns 100 infants a I3 a la ciutat. El Departament planteja una reducció de la ràtio a l’escola pública -19 alumnes per grup a les zones 1 i 2, i 18 a les zones 3 i 4- mentre que als centres privats concertats es mantindria una ràtio de 20 alumnes a totes les zones. En aquest context, es proposa eliminar una línia d’I3 a la Zona 1, sense especificar si es tracta de pública o privada, i una línia de 1r d’ESO a la Zona 3, en aquest darrer cas exclusivament a la xarxa pública.
La proposta ha generat un fort rebuig entre les famílies de l’escola pública. Tiago Ferreira, representant de la Pepeta -plataforma d’AFA de l’escola pública de Terrassa- considera la mesura “molt injusta” i denuncia que respon a “una planificació escolar més interessada a protegir els interessos privats que no pas a lluitar contra la segregació escolar i les desigualtats socials”. Segons explica, “si hi ha sobreoferta educativa a Terrassa, aquesta la genera principalment l’escola privada concertada, especialment al centre de la ciutat”.
Des de la Pepeta defensen que la baixada de la natalitat hauria de ser una oportunitat per reduir ràtios sense tancar línies a la pública. “No s’ha de tocar l’escola pública; és una línia vermella”, afirma Ferreira, que reclama una política de “desconcertació progressiva” allà on hi ha sobreoferta concertada i una inversió clara en l’escola pública, l’educació inclusiva i les escoles bressol.
Els Serveis Territorials d’Educació, per part seva, indiquen que “l’oferta educativa per al curs vinent encara no està aprovada definitivament” i que, fins que no hi hagi resolució, “no es pot concretar quins centres es veurien afectats”. Mentrestant, les AFA de l’escola pública anuncien que s’organitzaran, com ja van fer-ho durant el curs passat, per intentar aturar una proposta que consideren un nou pas en la “deterioració progressiva de l’educació pública” a la ciutat. Entre les seves propostes de millora, en comptes de les reduccions anunciades, la Pepeta reclama reactivar “infraestructures pendents, com la construcció de l’escola Sala i Badrinas, l’ampliació d’edificis allà on hi ha barracons, i equipaments com els pavellons de l’Institut Mont Perdut i el de l’escola Cesc Aldea”.