El barri de Montserrat celebra quatre dies de festa major amb esport, música i activitats per a tota la família

El barri de Montserrat dona, aquest dijous 11 de juny, el tret de sortida a la seva Festa Major amb quatre dies de celebracions que combinaran activitats esportives, propostes infantils, cultura popular i música en directe. Fins al 14 de juny, els veïns i veïnes podran gaudir d’un ampli programa d’actes pensat per fomentar la participació i la convivència al barri.
Dijous, 11 de juny
La programació comença dijous amb una tarda dedicada a l’esport. A les 17.30 hores s’obriran les inscripcions i es donarà la benvinguda als participants, mentre que a les sis de la tarda arrencarà el torneig de futbol 3x3, tant en categoria femenina com masculina. Mitja hora més tard, a les 18.30 hores, els assistents podran participar en una classe magistral de boxa.
Divendres, 12 de juny
La jornada de divendres estarà especialment orientada al públic familiar. Les activitats començaran a les 17 hores amb manualitats i jocs infantils, seguides d’un berenar popular a les 18 hores. Trenta minuts més tard, tindrà lloc una exhibició de futbol freestyle i, a les 19 hores, un espectacle infantil. La cultura popular prendrà protagonisme a les 20 hores amb la cercavila d’inici de festa. Ja entrada la nit, la música serà la gran protagonista amb l’actuació de Chinchum a les 21.30 hores i el concert d’Ana Sánchez a partir de les 23.30 hores.
Dissabte, 13 de juny
Dissabte, les activitats arrencaran a les 18 hores amb diverses propostes lúdiques, seguides d’una actuació de ball entre les 19 i les 20 hores. A continuació, hi haurà una sessió de zumba oberta a tothom. La vetllada continuarà amb un tardeig de rumba a càrrec del grup Malas Cartas a les 21 hores. Un dels moments més esperats arribarà a les 22.30 hores amb el correfoc, que donarà pas a l’actuació musical d’Antón Blanco i Ainhoa Blanco.
Diumenge, 14 de juny
La festa major arribarà al seu últim dia diumenge amb una intensa jornada d’activitats. A les 11 hores, els més petits podran gaudir d’una festa de l’escuma i una mini discoteca. A les 12.30 hores tindrà lloc l’homenatge a la gent gran del barri, mentre que a les 14.30 hores se celebrarà la tradicional paella popular. La tarda continuarà amb un bingo musical , una actuació de "Dance Street Fes Gym" a les 18.30 hores i una exhibició de l’Escola de Dansa Harmony entre les 19 i les 20.30 hores.
El tram final de la festa estarà marcat per la música i la tradició. A les 20.30 hores actuarà Juan Cortés Rumba, mentre que a les 22 hores se servirà rom cremat. Finalment, a les 22.30 hores, un espectacle de foc posarà el punt final a quatre dies de celebració i ambient festiu al barri.