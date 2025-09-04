El barri de Plaça Catalunya – Escola Industrial celebra la seva Festa Major amb tres dies plens d’activitats

Després de l’aturada estiuenca, tornen les festes majors de barri a Terrassa. Aquesta setmana és el torn del barri de Plaça Catalunya – Escola Industrial, que celebra la seva Festa Major amb un ampli programa d’activitats culturals, esportives, musicals i gastronòmiques. Els actes, organitzats per l’Associació de Veïns, tindran lloc el dissabte 6, el dimecres 10 i el dijous 11 de setembre. Durant tots els dies de Festa Major hi haurà servei de bar.
Dissabte, 6 de setembre
- 17 hores: Xocolatada per berenar (gentilesa de la junta amb la col·laboració de Pastisseria Núria).
- 18 hores: Classe magistral de zumba familiar (per a infants i adults).
- 19 a 20 hores: Ball infantil a càrrec de Mercè Plaza (Terrassa Sport Dance).
- 20.15 hores: Classe oberta de lindy hop amb l’Escola Triple Step.
- 21 hores: Botifarrada popular.
- 21.30 hores: Concert de swing amb One Step Beyond Band.
Dimecres, 10 de setembre
- Activitats dirigides per Terrassa Sport Dance, amb Mercè Plaza:
- 17.30 hores: Hip-hop infantil
- 18.30 hores: Zumba
- 19.30 hores: Aeròbic / Ste
- 20.30 hores: Tonificació força
- 21.30 hores: Sopar popular de carmanyola a la plaça (el bar vendrà botifarres).
- 22.30 hores: Gran ball de Festa Major amb el grup Sabor Sabor Orquestra i sorteig d’un pernil.
Dijous 11 de setembre
- 10 hores: Classe magistral de zumba amb Mercè Plaza (Terrassa Sport Dance).
- 11 hores: Espectacle infantil amb la pallassa Vikisua, col·laboradora de Pallassos sense Fronteres: “Hi havia una vegada un circ molt petit”.
- 12 hores: Concert de la Phoenix Band, amb música dels anys 70, 80 i 90.
- 13 hores: Aperitiu per als socis i anunciants.
- 18 hores: Pregó a càrrec de Mercè Plaza.
- 18.30 hores: Concert líric amb Laia Camps (soprano) i Joan Martínez Colàs (tenor), juntament amb la Coral Som Riures.
- 19.00 hores: Cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava i el tradicional rom cremat ofert per la junta de l’associació.
- 21.30 hores: Nit de foc amb els Diables de Sant Pere Nord.