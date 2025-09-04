Terrassa

El barri de Plaça Catalunya – Escola Industrial celebra la seva Festa Major amb tres dies plens d’activitats

Consulta tota la programació d'una celebració que tindrà lloc els dies 6, 10 i 11 de setembre

Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 16:07

Després de l’aturada estiuenca, tornen les festes majors de barri a Terrassa. Aquesta setmana és el torn del barri de Plaça Catalunya – Escola Industrial, que celebra la seva Festa Major amb un ampli programa d’activitats culturals, esportives, musicals i gastronòmiques. Els actes, organitzats per l’Associació de Veïns, tindran lloc el dissabte 6, el dimecres 10 i el dijous 11 de setembre. Durant tots els dies de Festa Major hi haurà servei de bar.

Dissabte, 6 de setembre

- 17 hores: Xocolatada per berenar (gentilesa de la junta amb la col·laboració de Pastisseria Núria).

- 18 hores: Classe magistral de zumba familiar (per a infants i adults).

- 19 a 20 hores: Ball infantil a càrrec de Mercè Plaza (Terrassa Sport Dance).

- 20.15 hores: Classe oberta de lindy hop amb l’Escola Triple Step.

- 21 hores: Botifarrada popular.

- 21.30 hores: Concert de swing amb One Step Beyond Band.

Dimecres, 10 de setembre

- Activitats dirigides per Terrassa Sport Dance, amb Mercè Plaza:

  •  17.30 hores: Hip-hop infantil
  • 18.30 hores: Zumba
  • 19.30 hores: Aeròbic / Ste
  •  20.30 hores: Tonificació força

- 21.30 hores: Sopar popular de carmanyola a la plaça (el bar vendrà botifarres).

- 22.30 hores: Gran ball de Festa Major amb el grup Sabor Sabor Orquestra i sorteig d’un pernil.

Dijous 11 de setembre

- 10 hores: Classe magistral de zumba amb Mercè Plaza (Terrassa Sport Dance).

- 11 hores: Espectacle infantil amb la pallassa Vikisua, col·laboradora de Pallassos sense Fronteres: “Hi havia una vegada un circ molt petit”.

- 12 hores: Concert de la Phoenix Band, amb música dels anys 70, 80 i 90.

- 13 hores: Aperitiu per als socis i anunciants.

- 18 hores: Pregó a càrrec de Mercè Plaza.

- 18.30 hores: Concert líric amb Laia Camps (soprano) i Joan Martínez Colàs (tenor), juntament amb la Coral Som Riures.

- 19.00 hores: Cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava i el tradicional rom cremat ofert per la junta de l’associació.

- 21.30 hores: Nit de foc amb els Diables de Sant Pere Nord.

 

