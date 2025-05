El bomber mort a Santa Susanna havia estat destinat al parc de Terrassa

Daniel Carme, el bomber mort en acte de servei aquest diumenge a Santa Susanna, havia treballat mesos enrere al parc de Bombers de Terrassa. Els seus companys egarencs han dedicat aquest dilluns un minut de silenci a la seva memòria en les instal·lacions que van ser les seves.

L'homenatge i mostra de dol s'ha dut a terme al pati del parc on la víctima va treballar durant mesos, i fins el març passat, de manera transitòria. Actualment, estava destinat al parc de Pineda de Mar.

Aquest diumenge, formava part de l'operatiu desplegat a Santa Susanna després de les alertes per un incendi desencadenat en un hotel del passeig marítim d'aquesta població del Maresme. El cos de Bombers de la Generalitat va rebre l'avís a les 19.29 hores i va activar inicialment vuit dotacions terrestres. En arribar al lloc, la Policia Local i el personal de l’hotel van confirmar que l’establiment, on hi havia unes 250 persones, estava totalment desallotjat.

Bombers va començar les tasques operatives, "establint com a prioritat la localització de l’incendi, situat a la planta -1". Un equip format per tres bombers va accedir a l’interior de les instal·lacions. La línia que arribava a la zona de la sauna indicava que l’incendi estava gairebé apagat, però no extingit del tot.

Codi vermell

Minuts després, és va rebre un avís de codi vermell per part d’un bomber que formava part del trinomi d’intervenció. Immediatament, segons el cos d'emergències, és va ampliar la xifra d'equips operatius per fer recerca del desaparegut, "prioritzant la zona amb presència de fum i trencant claraboies per facilitar la ventilació".



Amb l’incendi totalment controlat, és va localitzar el bomber, que va ser evacuat a l’exterior, on va rebre assistència per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La víctima és trobava en parada cardiorespiratòria. Se li van practicar maniobres de reanimació, però finalment és va confirmar la seva defunció. Arran de l’incendi, el SEM va atendre una altra persona que va resultar ferida lleu i va ser evacuada a l’Hospital Sant Jaume de Calella.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha obert una investigació per determinar les circumstàncies i causes dels fets.