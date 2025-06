“El Capgròs seria un reconeixement a les dones dibuixants”

Minimalista, però ple de contrasts. Així es podria definir l’estil de la Nadia, una il·lustradora que, considerada com una de les promeses del panorama nacional, fa anys que està en boca de tots. The New York Times, The Economist, The New Yorker, The Washington Post o el País, són alguns dels diaris que han gaudit de les seves il·lustracions, l’origen de tot, però, és Terrassa.

La Biblioteca Central va ser la seva porta d’entrada al món del còmic, el que fa que la seva capdidatura tingui un “to romàntic”. La Nadia explica, però, que mai s’havia imaginat sent Capgròs de l’any. De fet, “per aquest punt introvertit que tenim els dibuixants de còmic”, diu, no ha estat mai una seguidora gaire fidel de la Festa Major i confessa sentir una certa vergonya per l’exposició que suposa ser una capdidata.

“Suposo que ha estat la publicació del meu primer còmic català i el ressò que ha portat”, respon en preguntar-li per una possible raó de la seva nominació. Hafid afegeix que també és un indicador del canvi en la percepció que es té sobre la seva professió: “fins fa no molt el còmic havia estat maltractat, ara ja es veu als il·lustradors com uns professionals”. En aquest sentit, l’egarenca sent que, més que per ella, ser el Capgròs de 2025 seria un reconeixement als dibuixants, i en concret a les dones: ”seria una gran reivindicació pel menystingudes que hem estat”.