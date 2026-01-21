El Casal de la Dona denúncia violència institucional als jutjats

Un grup de víctimes de violència masclista, acompanyades pel Casal de la Dona de Terrassa, es van reunir ahir amb el jutge degà de la ciutat, Jordi Álvarez Morales, per traslladar-li diverses demandes relacionades amb el tracte rebut als jutjats. La trobada dona resposta a la sol·licitud presentada pel Casal el 25 de novembre de 2025 amb l’objectiu d’avançar en la garantia del bon tracte dins l’àmbit judicial.
Durant la reunió es va abordar l’estat del protocol de bon tracte reclamat en trobades anteriors, es van exposar situacions viscudes per víctimes de violència masclista en el seu pas pel sistema i es va insistir en la necessitat de formació obligatòria amb perspectiva de gènere per als professionals. També van demanar informació sobre el calendari del Tribunal 3 de Violència.
El Casal va denunciar la persistència de violència institucional i situacions de revictimització en casos de violència psicològica, física o digital. Segons l’entitat, encara es qüestiona la credibilitat de les dones, el moment de la denúncia o la veracitat del seu relat, fet que evidencia mancances de sensibilització i formació.
També es van assenyalar els obstacles d’accés a la justícia, amb exigències constants de credibilitat a les víctimes mentre els agressors mantenen la presumpció d’innocència. A la reunió es va constatar que no existeix un protocol intern de bon tracte establert i que la formació en gènere no és obligatòria, tot i que el jutge va expressar comprensió i suport a les reivindicacions plantejades.